آخر أخبار جوجل شعار جديد وحذف تطبيقات ضارة من متجر بلاي للاندرويد

بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس جوجل بلاي قامت شركة جوجل Google الأمريكية بتعديل شعاره الأشهر في العالم ليحصل على شعار جديد وإن كان التغيير طفيف ولكن الأمر يستحق الإعجاب، فمن أبرز تلك التغييرات كانت في الألوان والتي تتطابق بشكل قوي مع درجات اللون الأخضر والأصفر والأزرق والأحمر التي تعتمدها جوجل Google للعديد من خدماتها وتطبيقاتها الأخرى.

لقد أتاحت شركة جوجل الكثير من الخدمات للمستخدمين والتي من شأنها تسهيل المعاملات اليومية عليهم، آخر تلك الخدمات كانت خدمة Google play pass، والتي تُعتبر واحدة من أبرز وأهم الخدمات المميزة بالشركة وهي تُعرف بأنها خدمة اشتراك مدفوعة، يستطيع المستخدم من خلالها الدخول إلى التطبيقات والألعاب الموجودة على متجر جوجل بلاي.

حذف البرامج الضارة من متجر جوجل بلاي Google play

يسعى العديد من مستخدمي تطبيق جوجل إلى تحميل جوجل بلاي كما يسعى الكثير منهم إلى تنزيل العديد من التطبيقات والألعاب، إلا أن شركة جوجل قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن إزالة مما يقرب من 50 تطبيقًا من متجرها، والسبب يرجع في ذلك إلى عمليات سرقة البيانات الشخصية وإعتراض الرسائل النصية بهواتف الAndroid وهذا ما يُعرف بإسم خلل Joker المرعب والذي يمكنه تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الإتصال المميزة بمجرد تثبيتها على هاتفك الذكي.

أمثلة لبعض التطبيقات المحظورة من جوجل بلاي Google play

عند القيام بعملية تنزيل جوجل بلاي يأتي معه بعض التطبيقات والألعاب المُصرح بها والتي يقوم المستخدمين بتثبيتها وإستخدامها بأمان، والبعض الآخر يقوم بتثبيت تطبيقات أخرى وفي النهاية يكتشفون أنها ضارة وتُستخدم بهدف التجسس على هواتفهم، ومن أمثلة تلك التطبيقات نذكر:-