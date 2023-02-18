مباراة الأهلي والهلال .. تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2023 الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا
تعتبر باقة قنوات beIN Sports هى الرائدة من بين قنوات الرياضة حول العالم التي تمتلك حق إذاعة البطولات المختلفة في العديد من الدول سواء أقطار الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، حيث تنقل على شاشتها البطولة الأفريقية التي تقام حاليًا، بالإضافة إلى نقل مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي، وقبل ذلك حصلت على تغطية أحداث مونديال 2022 الذي أقيم على الأراضي القطرية وفاز منتخب الأرجنتين باللقب بعد هزيمة المنتخب الفرنسي، كل هذا وأكثر يمكن أن يتابعوه محبي الساحرة المستديرة كرة القدم بعد استقبال تردد قناة بي إن سبورت على الأقمار الصناعية التي سنعرضها.
تردد قناة بي إن سبورت
انطلقت باقة قنوات بين سبورت الرياضية عام 2003 واستندت إلى تقديم كل ما يخص الأحداث الرياضية على مستوى العالم العربي والغربي، وإذاعة أقوى المنافسات في الدوريات المختلفة ومنهم الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن البطولات التي يتابعها حاليًا ملايين المشاهدين وهى دوري أبطال أوروبا، وتوفرت أيضًا القنوات على أكثر من قمر صناعي بجودة عالية ومتوسطة وتنطق بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والإسبانية والتركية.
تردد قنوات بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية
تتغير ترددات القناة من منطقة جغرافية لآخرى ومن وقت لأخر، ولكن هذه الترددات هى المتاحة في وقتنا الراهن وفقًا لأخر تحديث:
- تردد beIN Sports HD هو 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500
- تردد beIN Sports HD2 هو 12245، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
- beIN Sports HD3: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500
- beIN Sports HD4: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500
- تردد beIN Sports HD5 هو 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500
- beIN Sports HD6: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500
طريقة تنزيل تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية
يتم تنزيل القنوات على جهاز الاستقبال عن طريق القيام بعملية البحث عن القنوات المتاحة في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها، وتحميلها على الجهاز.الخطوات الأساسية لتنزيل قناة على جهاز الاستقبال تختلف اختلافًا بسيطًا حسب نوع وموديل الجهاز، ولكنها بشكل عام تتضمن الآتي:
- افتح قائمة الإعدادات أو الخيارات على الرسيفر، وابحث عن خيار “بحث عن القنوات” أو “تحديث القنوات” أو ما يشابه ذلك.
- ثم اختر البحث الآلي ليقوم الجهاز بالبحث عن كافة القنوات المتاحة في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها.
- بعد اكتمال البحث، سيظهر لك الجهاز قائمة بجميع القنوات المتاحة، ومن ضمنها قناة بين سبورت المفتوحة والمشفرة.
- ثم حدد القناة التي ترغب في تحميلها، واختر “تثبيت” أو “تحميل”، وانتظر حتى يتم تنزيلها على الرسيفر.
بعد تحميل القناة على الجهاز، يمكنك فتحها ومشاهدتها عن طريق الرسيفر، ويمكنك الاستعانة بدليل المستخدم الخاص بجهاز الاستقبال الخاص بك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية تحميل القنوات والتعامل مع الجهاز.