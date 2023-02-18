مباراة الأهلي والهلال .. تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2023 الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

تعتبر باقة قنوات beIN Sports هى الرائدة من بين قنوات الرياضة حول العالم التي تمتلك حق إذاعة البطولات المختلفة في العديد من الدول سواء أقطار الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، حيث تنقل على شاشتها البطولة الأفريقية التي تقام حاليًا، بالإضافة إلى نقل مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي، وقبل ذلك حصلت على تغطية أحداث مونديال 2022 الذي أقيم على الأراضي القطرية وفاز منتخب الأرجنتين باللقب بعد هزيمة المنتخب الفرنسي، كل هذا وأكثر يمكن أن يتابعوه محبي الساحرة المستديرة كرة القدم بعد استقبال تردد قناة بي إن سبورت على الأقمار الصناعية التي سنعرضها.

تردد قناة بي إن سبورت

انطلقت باقة قنوات بين سبورت الرياضية عام 2003 واستندت إلى تقديم كل ما يخص الأحداث الرياضية على مستوى العالم العربي والغربي، وإذاعة أقوى المنافسات في الدوريات المختلفة ومنهم الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن البطولات التي يتابعها حاليًا ملايين المشاهدين وهى دوري أبطال أوروبا، وتوفرت أيضًا القنوات على أكثر من قمر صناعي بجودة عالية ومتوسطة وتنطق بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والإسبانية والتركية.

تردد قنوات بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية

تتغير ترددات القناة من منطقة جغرافية لآخرى ومن وقت لأخر، ولكن هذه الترددات هى المتاحة في وقتنا الراهن وفقًا لأخر تحديث:

تردد beIN Sports HD هو 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500

تردد beIN Sports HD2 هو 12245، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.

beIN Sports HD3: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500

beIN Sports HD4: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500

تردد beIN Sports HD5 هو 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500

beIN Sports HD6: التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500

طريقة تنزيل تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية