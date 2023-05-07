ما هي ميزة واتس آب الجديدة لحاملي الأندرويد؟

يحرص القائمون على تطوير وتحديث أشهر وأكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا واتس آب، على دعمه كل فترة زمنية قصيرة بالعديد من المزايا الرائعة، التي تمنح المستخدمين له الراحة والخصوصية والخصائص المرغوب بها من خلاله، ومؤخرًا أكدت مجموعة من التقارير التقنية اقتراب تفعيل ميزة واتساب الجديدة لحاملي الأندرويد، وهي ما سنتعرف عليه في مقالنا لليوم.

ميزة واتساب الجديدة لحاملي الأندرويد

تتواجد قاعدة مستخدمين عملاقة من مستخدمي جوالات الأندرويد بجميع دول العالم، وكمثل هاتف الآيفون تحرص الشركة المنتجة للتطبيق، على توفير المزايا التي تتوافق مع متطلبات العصر، وذلك لحاملي العلامات التجارية الأشهر في مجال الجوالات الذكية.

حيث إنه تفصلنا أيام قليلة عن تفعيل ميزة جديدة لأصحاب الجوالات الأندرويد، من خلال تطبيق المراسلة الشهير واتس آب، حيث إنه من المرتقب أن يتم طرح ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من التعرف على أسماء المكالمات الفائتة بشكل سريع ولحظي.

وذلك من خلال تمييز تلك المكالمات باللون الأحمر داخل القائمة الخاصة بجميع المكالمات على الجوالات؛ الأمر الذي سهل على المستخدم سرعة التعرف عليها بمجرد الولوج إلى تبويب المكالمات.

فقد أشار موقع WABetaInfo العالمي المتخصص في الكشف عن أحدث تغييرات طارئة على النسخ الجديدة من تطبيق الواتس آب، إلى أنه بالفعل قد تم استئناف تفعيل الميزة من خلال الإصدار التجريبي للتطبيق عبر أندرويد.

ميزة جديدة في الواتس آب

الإصدار التجريبي للتطبيق الذي يحقق ميزة واتس آب الجديدة لحاملي الأندرزيد يحمل رقم 2.23.10.4، حيث إنه بمجرد حصول المستخدمين عليه من خلال تحديث أندرويد بيتا، يتم ملاحظة وجود تمييز باللون الأحمر ظاهرًا داخل علامة تبويب المكالمات.

وفي نفس السياق أشار موقع غادجيتس ناو، إلى أن تلك الميزة لا تزال حاليًا في إطار الاختبار، حيث إنها بالفعل متاحة لمختبري الإصدار التجريبي.

حيث يتم تمييز جهة الاتصال باللون الأحمر في حالة كان الرقم مسجلًا بالفعل على الجوال، أو في حالة كونه رقمًا مجهولًا، حيث يتم تمييزه أيضًا باللون الأحمر داخل قائمة المكالمات.

ومن الجدير بالذكر أن التحديث الأخير سيقدم خدمة فعالة للمستخدمين لأجهزة أندرويد، بعد أن كانت متاحة فقط لحاملي أجهزة الآيفون، والتي أثبتت على مدار السنوات الماضية فاعليتها على الأجهزة.