ما هي ميزة نقل ملكية القنوات الجديدة من واتساب؟ وأبرز مميزاتها المدهشة للمستخدمين

ميزة جديدة من واتساب يجري اختبارها مؤخرًا، تنضم إلى حزمة الميزات الرائعة التي تم الكشف عنها مؤخرًا من أجل توفير أفضل أداء وأمان وخصوصية للمستخدمين، وهي ميزة نقل ملكية القنوات التي تتيح لمن يمتلكون قنوات إلى نقل ملكيتها بالكامل لأشخاص آخرين، وخلال النسخة التجريبية لتطبيق واتساب “بيتا” فإنه سيتم تفعيلها والحصول على مميزاتها من خلال بعض الخطوات السهلة، وسيكون من خلال خيارات نقل الملكية الموجودة في صفحة معلومات القناة.

واتساب تختبر ميزة نقل ملكية القنوات

تُعد ميزة نقل ملكية القنوات في تطبيق واتساب من المميزات الرائعة التي ستتيح للعديد من مالكي القنوات بالقيام بما يلي:

إتاحة نقل جميع الصلاحيات الإدارية والحقوق في القنوات لمسئولين آخرين.

تتيح الميزة المزيد من السهولة والمرونة لتمكين مالك القناة من تنفيذ قرارات نقل الملكية.

تتضح أهمية الميزة عند إدارة القناة من حسابين مختلفين في تطبيق واتساب، حيث يتم تخصيص حساب لإدارة القناة وجعل الحساب الآخر للاستخدام الشخصي.

كما تعمل الميزة على حفظ الحقوق لمالكي القنوات، ويتم نقل الملكية من خلال Transfer ownership الموجودة في صفحة المعلومات للقناة، مع إمكانية نقل ملكية القنوات بشكل سريع وآمن بين عدد من الحسابات المختلفة، بالإضافة إلى أن ميزة نقل الملكية للقنوات ستكون متاحة خلال التحديثات الجديدة القادمة في تطبيق واتساب، أما الآن فهي قيد الاختبار والتطوير في النسخة التجريبية.

واتساب يطلق مزايا جديدة للقنوات

أطلق تطبيق واتساب تحديثًا العديد من المزايا الخاصة بالقنوات، ومن هذه المزايا ما يلي:

ميزة نشر مقاطع صوتية، ونشر استطلاعات للرأي.

إتاحة مشاركة المنشورات للقنوات كحالات.

زيادة عدد مشرفي القنوات ليصل إلى 16 مشرف.

جدير بالذكر أن المنصة تعمل مؤخرًا على توفير أكبر قدر من الميزات المنافسة الموجودة في التطبيقات الأخرى، من أجل الحفاظ على قاعدتها الكبيرة الأكبر عالميًا من حيث عدد المستخدمين، كما تعمل على جذب مستخدمين جُدد، لاسيما الوسائل والخصائص الخاصة بوسائل الأمان والخصوصية.