ما هي خطوات تفعيل الإعلانات في الانستجرام سؤال يرغب في التعرف على إجابته العديد من المواطنيين حيث يعد التسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي من أشهر الأعمال في ذلك الوقت مع تطور العصر والتكنولوجيا، حيث يعد تطبيق الانستقرام واحد من أفضل وأشهر التطبيقات التي يمكن من خلال بيع المنتجات خاصة بعد أن تم اتباعه لشركة فيس بوك؛ مما كان لذلك دور كبير في تيسير عرض الإعلانات، ومن خلال موقعنا هذا نقدم لكم طريقة تفعيل الإعلانات في الانستجرام بشئ من التفصيل.

ما هي خطوات تفعيل الإعلانات في الانستقرام

يمكن لكافة المواطنين أن يقوموا بعرض إعلاناتهم التي يبغةون في تسويقها من خلال تطبيق الانستقرام بكل سهولة ويسر، وذلك بمقابل مادي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والسهلة، حيث ما يلي:

ينبغي على المواطنين أن يقوما بربط حسابهم الخاص بالفيس بوك بحسابهم بالانستجرام، ويمكن ذلك بكل سهةلة ويسر، من خلال النقر على خيار INSTAGRAM ADS من أجل الوصول إلى الإعلانات ومن ثم القيام بالنقر على أيقونة ال Add account، حتى تتم عملية الربط.

ومن ثم ينبغي على المستخدم أن يتوجه إلى خيار مدير الإعلانات على الفيس بوك، ويمكن أن يتم ذلك بكل سهولة ويسر من خلال النقر على أيقونة ال Manager Ads.

كما يجب على المستخدم أن يقوم بتحميل Power Editor،حيث يتمكن من خلال ذلك أن يقوم المستخدم بربط الإعلان الموجود على حساب الفيس بوك مع تطبيق الانستقرام، ومن ثم عليه الضغط بأيقونة ال Manage Ads ، ومن ثم القيام باختيار إنشاء إعلان جديد.

يجب على المستخدم أن يقوم بتحديد نوع الحملة الإعلانية وميزانيتها، ومن ثم ينبغي على المستخدم أن يقوم بتحديد هيكل إعلاني مناسباً، من أجل جذب أكبر عدد من العملاء.

ما هي أنواع الإعلانات على الانستقرام

يوجد العديد من شتى أنواع الإعلانات التي يمكن الإعلان عنها عبر الانستقرام، وتختلف وفقا لنوع المنتج، وكذلك نوع الإعلان، حيث ما يلي:

إعلان الصور، وهي من أسهل إعلانات الانستجرام، ولاتحتاج أكثر من صورة.

إعلان فيديو وينبغي ألا تتخطى مدة الفيديو عن 60 ثانية كحد أقصى.

إعلانات متنوعة، وهي يكون بها فيديوهات وصور ولكن بوقت واحد.

إعلانات الستوري، وتكون من خلال وصع استوري على الانستقرام ومن ثم القيام بعرض المنتج من خلالها.

مميزات الإعلان على الانستقرام

يوجد العديد من المميزات عند إعلان المنتجات على الانستجرام، والتي من أهمها ما يلي:

يتسم الانستجرام بسهولة التصفح، وسهولة التعامل معه.

أسعار الإعلانات في الانستجرام يتم تطويرها بشكل مستمر.

إمكانية وصول المنتجات إلى أكبر عدد من المستخدمين.

كذلك يمكن للمستخدم أن يقوم بالتحكم بمكان عرض الإعلان.

ما هي تكلفة الإعلان على الإنستجرام

تكلفة الحملة إعلانية على الانستجرام ليست مرتفعة للغاية فهي تبدء من 1.28 دولار أمريكي للنقرة وحوالي 8.23 دولار أمريكي لكل ألف مشاهدة، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة النقرة تختلف وفقًأ وفقًا لنوع الحملة الإعلانية.