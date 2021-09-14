ما هي خاصية Birthday Mini الجديدة في سناب شات وكيفية استخدامها

سناب شات هو أحد التطبيقات المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي، لذا يحرص مطوريه على تقديم كل ما هو جديد لتلبيه احتياجات المستخدمين، ومن بين المميزات التي أطلقها التطبيق مؤخراً ميزة Birthday Mini وهي عبارة عن أداة للتذكير جديدة تتيح لمستخدميه تذكر أعياد ميلاد الأصدقاء والاحتفال بهم داخل التطبيق، كما تتيح الوصول إلى ميزات احتفالية خاصة مثل عدسات الواقع المعزز، إليكم أبرز التفاصيل.

خاصية Birthday mini الجديدة

أفاد التطبيق بأن تلك الميزة تمنحك خاصية مشاهدة قائمة أعياد ميلاد الأصدقاء خلال الفترة القادمة أو في الوقت الحالي، حيث تنظمها “Zodiac sign”، ومن ثم يمكنك استخدامها لتقديم التهنئة للأصدقاء وتمني لهم عام سعيد مع ملصقات فريدة ورائعة وعدسات مليئة بالمرح للاحتفال، هذا ويمكنك الآن البدء في العد التنازلي لعيد ميلادك.

تعتبر تلك الميزة بمثابة خطوة كبيرة للتطبيق ليزداد متابعيه ومستخدميه، هذا ويعتمد جزء كبير من مستخدمي الفيس بوك على الإضافات، فيجب على المستخدم تسجيل الدخول لمعرفة إن كانت هناك أي أعياد ميلاد قادمة أم لا وفي نفس الوقت تظل على اطلاع بأخر الأخبار الخاصة بالعائلة والأصدقاء والأشخاص الذين تتابعهم.

سناب شات وخصوصية المستخدمين

الجدير بالذكر أن تلك الأداة لن تعرض سنة ميلاد صديقك بل تحافظ على خصوصية المستخدم، كما لا تفصح عن عمره بالضبط وبالتالي لن يتمكن مستخدمو المنصة من الإطلاع على أي معلومات عنك، كما لن تتمكن أيضاً من معرفة أي تفاصيل خاصة بأعياد ميلاد الأصدقاء حال عدم موافقتهم على عرضها في التطبيق، أي أن تطبيق سناب شات يعمل على الحفاظ على خصوصية المستخدم في المقام الأول.