في الفترات الأخيرة زادت حاجة الشركات لإنشاء مواقع إلكترونية لشركاتهم وأعمالهم الخاصة؛ وذلك لأن التسويق على الإنترنت أصبح ضرورة لابد منها، وحتمية وجود موقع إلكتروني لم تعد رفاهية؛ لذلك قام فريق نجوم مصرية بإعداد هذه المقالة خصيصا لك.

1-ما أهمية وجود موقع إلكتروني للشركات؟

للإجابة على هذا السؤال تخيل أنك تريد شراء حذاء مثلا.

في البداية ستبحث أونلاين عن أفضل حذاء، وعن مواصفات معينة أنت تبحث عنها لتقتني هذا الحذاء، ثم تبدأ في المقارنة بين الشركات والمتاجر أونلاين، ثم بعد البحث قد تطلب حذاء من علي الإنترنت بالمواصفات التي تناسبك.

لو أن أحدهم قام بإنشاء متجر إلكتروني للأحذية، وقام بتوفير الحذاء الأنسب لك بسعر معقول فانك بلا شك ستشتريه، وهنا يمكن السر في أنك تستطيع أن تزيد من نمو أعمالك التجارية عن طريق بناء موقع إلكتروني منسق.

أضف إلى ذلك أن الموقع الإلكتروني يسهل عملية الوصول إليك؛ إذ أنك تترك كل بيانات التواصل معك واضحة جلية على موقعك الإلكتروني.

ميزة أخرى في بناء موقعك الإلكتروني: وهي أنه غير مكلف، وسهل البناء من خلال اختيارك لشركة تصميم مواقع لها سابقة أعمال في مجال بناء وتصميم المواقع الإلكترونية.

2-ما هي استضافة المواقع الإلكترونية؟

ببساطة شديدة يمكنني أن أخبرك بأن الاستضافة هي المكان الذي تخزن فيه بيانات موقعك الإلكتروني.

تماما مثل جهاز الحاسب الآلي فهو يحتوي على ذاكرة (هارد) يتم تخزين الملفات، والصور، والفيديوهات، وغيره عليها.

فموقعك يحتاج لوجود مساحة تخزينية خاصة لتخزين بيانات منتجاتك، وعملائك، وغيره…هذه تسمي استضافة مواقع إلكترونية.

ملحوظة هامة: عليك أن تبحث عن شركة استضافة قوية حتى يكون موقعك الإلكتروني، وكل بياناتك في أمان تام.

فإذا كنت مقيما بالمملكة فعليك أن تبحث عن أفضل شركة استضافة في المملكة.

في هذه المقالة القصيرة تحدثنا بمنتهي البساطة عن أهمية الموقع الإلكتروني، وعن معني استضافات المواقع الإلكترونية.

سنتحدث في مقالة أخرى عن أنواع شركات الاستضافة، وعن عوامل اختيار أفضل شركة لاستضافة موقعك.