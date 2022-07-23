ما هي استخدامات أبل كينوت Apple Keynote

ما هو أبل كينوت Apple Keynote؟

أبل كينوت Apple Keynote، هو برنامج لعرض الشرائح، تم تطويره من قبل مبرمجي شركة أبل، ليساعد مستخدميه على تقديم عروض Presentations مصممة بشكل جيد.

ما هي مميزات برنامج أبل كينوت؟

يتميز برنامج ابل نوت بمجموعة من الخصائص والمميزات التي راقت لمستخدمي أبل، من أهم هذه الخصائص:

تم تصميمه ليكون بسيطاً نسبياً، حتى يتمكن مستخدميه من عمل عروض تقديمية بشكل سهل.

العروض المعمولة عليه تكون عالية الجودة.

يُستخدم لإنشاء العروض، أدوات مرئية سهلة الاستخدام مثل وظائف النسخ ووظائف السحب والإفلات.

فيه عدة خيارات لتنفيذ الرسوم المتحركة وإضافة التأثيرات البصرية.

سهولة انتقال العروض بين الأجهزة Mac و iPhone أو iPad.

توفر عدة أشكال بيانية لعمل المخططات، منها العامودية والشريطية والدائرية والمبعثرة وغيرها.

ما استخدامات برنامج ابل كينوت؟

لبرنامج ابل كينوت العديد من الاستخدامات المختلفة، فالاحتمالات لا حصر لها، وهو مجاني لنظامي التشغيل macOS و iOS، وفيما يلي أمثلة لحالات الاستخدام هذه:

قد تستخدمه في حال حاجتك إلى تقديم منتج جديد لجمهورك.

قد تحتاجه من أجل إنشاء مجموعة مبيعات ومن ثم يمكنك إرسالها إلى الأشخاص المعنيين.

يمكن استخدامه لإنشاء التقارير الخاصة بالشركة التي تعمل بها.

يمكن استخدام برنامج ابل كينوت لصناعة الصور التي تدعم قضيتك، فتعرضها خلال إلقاء حديثك.

أيهما أفضل للاستخدام؟ Apple Keynote ام PowerPoint Editor في الحقيقة، ي عد برنامج Apple Keynote بديلاً جيدًا لبرنامج PowerPoint. Hlh إذا كنت تحاول الاختيار بين الاثنين لتقديم عروضك التقديمية، فإليك مقارنة عامة وسريعة بينهما: إن أكثر الناس الذين استخدموا نظام التشغيل ويندوز Windows، اعتادوا على برنامج PowerPoint واستخدموه في إنشاء عروض تقديمية لعرض الشرائح. وهو مدعوم لدا كلا النظامين التشغيليين Windows و Mac. إلا أن لدى Keynote بعض الخصائص التي تجعله بديلاً قابلاً للتطبيق لبرنامج PowerPoint. وتجدر الإشارة هنا إلى بساطته في الاستخدام لمن هم غير متمرسين في استخدام الحاسوب لأنه لا يحتاج معرفة مسبقة بالبرمجة، كما أنه سهل التوافق عبر الأجهزة المختلفة. وفي المقابل، إذا كنت ترغب في تخصيص شرائح لأدق التفاصيل، فإن برنامج باور بوينت PowerPoint يقدم وظائف أكثر تطوراً من Keynote. فعلى سبيل المثال، فإن القدرة على دمج الأشكال في PowerPoint أقوى وأفضل من Keynote. أي يعد استخدام المخططات في Keynote أمرًا بسيطًا للغاية، بينما في PowerPoint هو أكثر تعقيدًا ولكنه يتمتع بقدر أكبر من المرونة.

قوالب Keynote الجاهزة

من الميزات المفيدة التي تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت عند استخدام برنامج Keynote هو وجود مجموعة من القوالب الجاهزة. حيث يمكن اختيار أحد هذه القوالب واستخدامها لإنتاج عرض تقديمي جميل في وقت قصير. ويتم ذلك عن طريق تغيير محتوى العرض المقترح في القالب فقط، والالتزام بتصميم العرض التقديمي بحسب المعلومات التي لديك.

الخلاصة

إن تعلم أساسيات Keynote أمر بسيط. فقط يكفي أن تتعرف الواجهة الأولى، وشريط أدوات التصميم والرسم ، لتبدأ في إنشاء عرض تقديمي مميز.