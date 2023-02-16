ما هي أفضل المواقع لشراء اللاب توب في السعودية

افضل المواقع لشراء اللاب توب في السعودية يزداد البحث عنها بشكل مستمر، فمن الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الأفراد الذين يرغبون الحصول على أفضل أجهزة اللاب توب، بأفضل المواصفات العالمية، وفي ذات الوقت تكون بأسعار رخيصة، ولذا يبحثون من خلال المواقع الإلكترونية على أفضل المواقع لشراء أفضل أجهزة اللاب توب من أفضل الماركات العالمية، ولهذا من خلال موقعنا هذا نقدم لكم أفضل أجهزة اللاب توب بأعلى المواصفات، من أفضل المواقع الإلكترونية.

أفضل المواقع لشراء اللاب توب في السعودية

يوجد العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع أجهزة اللاب توب، إلا أنه ينبغي عليك عزيزي العميل عند الرغبة في شراء لاب توب ينبغي عليك التسوق من أفضل المواقع التي قد سبق تجربتها العديد من العملاء من قبل، وأشاروا إلى أن أجهزتها ذات جودة عالية، وفي ذات الوقت تكون أسعارها مناسبة، ومن أفضل المواقع لشراء اللاب توب في السعودية ما يلي.

مكتبة جرير

يمكن من خلال مكتبة جرير السعودية الحصول على مجموعة متنوعة من أفضل الأجهزة ذات الماركات العالمية المعروفة، ومن الجدير بالذكر أن أسعار أجهزة اللاب توب في المكتبة تبدأ من 1500 ريال سعودي، وتصل إلى 16499 ريال سعودي، فبالتأكيد يختلف سعر الجهاز وفقًا لمواصفات الجهاز الذي ترغب في الحصول عليه، وكذلك ماركته، ومن أبرز الأجهزة التي تحتوي عليها مكتبة جرير ما يلي:

جهاز HP 15 Notebook وهو كمبيوتر محمول يبلغ سعره 1,599 ريال.

جهاز هواوي ميت بوك 13 بسعر 2,999 ريال.

كمبيوتر هواوي ميت بوك 14 بسعر 2,699 ريال.

كمبيوتر محمول أيسر أسباير 3 بسعر 1,549 ريال.

كمبيوتر محمول اسوس فيفو بوك برو 15 بسعر 4,199 ريال.

متجر نون السعودية

يعد متجر نون من أشهر المتاجر الإلكترونية، التي يمكن شراء من خلاله أفضل الأجهزة بأفضل الماركات والمواصفات العالمية، وبأسعار حصرية للغاية لا تقبل المنافسة على الإطلاق، فمن الجدير بالذكر تفاوت أسعار اللابتوبات وفقًا للمواصفات التي يتسم بها الجهاز، فيوجد أسعار مختلفة حتى تتناسب مع كافة الفئات، ومن أبرز الأجهزة التي توجد في متجر نون السعودية، ويقبل على شرائها العديد من العملاء ما يلي:

لابتوب ديل فوسترو 3515، وهو سعره 985.00 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي 15، ويبلغ سعره 985.00 ريال.

جهاز نوت بوك N14X، وهو بسعر 699.00 ريال.

لابتوب آيدياباد 3 14ITL05، وهو بسعر 1349.00 ريال.

متجر أمازون

من الجدير بالذكر أن متجر أمازون من المتاجر الغنية عن التعريف، وكما نعلم جميعًا يتسم بتوفيره أفضل الأجهزة من ماركات مشهورة ومعروفة، وبأسعار خاصة، وذلك لأن متجر أمازون يقبل بشكل مستمر على كسب ثقة عملائه من خلال توفير لهم أفضل المنتجات من أفضل الماركات، وبأعلى المواصفات، وفي ذات الوقت بأسعار مميزة، وينبغي الإشارة إلى أن المتجر يحرص بشكل مستمر على تقديم المزيد من العروض والخصومات المتنوعة في العديد من الأحيان، لذا يقبل على الشراء منه العديد من العملاء.

ويعد من أهم ما يميز هذا المتجر أنه يمكنك الشراء بالأقساط بفائدة صفر% بنوك مختارة. ومن أبرز الأجهزة التي يتم طلبها من خلال المتجر، وطرق تقسيطها كما يلي:

لاب توب أسوس ASUS L410 سعة 4 بوصة، حجم 128 جيجابايت، رام 4 جيجا بايت، وبنظام تشغيل Windows 10 S، نظام التشغيل الخاص به DOS، حجم القرص 1 تيرا بايت، اللون المتاح منه أسود وسعر الجهاز 1345 ريال سعودي.

وخطة التقسيط الخاصة ب لاب توب أسوس ASUS L410 كما يلي:

خطة التقسيط القسط الشهري مجموع 3 أشهر 448.66 ريال 1,395.99 ريال 6 أشهر 224.33 ريال 1,395.99 ريال 12 أشهر 112.17 ريال 1,395.99 ريال

لاب توب HP 14-cf2011nx بمعالج Intel Core‎‏ ولوحة لمس دقيقة الاستجابة، والشاشة الخاصة به 14 بوصة 1920 × 1080 ، حجم الذاكرة التي يحتوي عليها 4 جيجا بايت، ونظام التشغيل المزود به DOS، و حجم القرص الصلب: 128 جيجابايت، والمعالج المشترك للرسومات هو Intel UHD Graphics 600، وسعره تقريبًا 1345 ريال سعودي.

وخطة التقسيط الخاصة بلاب توب HP 14-cf2011nx كما يلي:

خطة التقسيط القسط الشهري مجموع 3 أشهر 448.66 ريال 1,395.99 ريال 6 أشهر 224.33 ريال 1,395.99 ريال 12 أشهر 112.17 ريال 1,395.99 ريال

لاب توب كروم بوك اتش بي 11 انش

يأتي لاب توب كروم بوك اتش بي 11 انش بسعة: 11-11.99 inches، والشاشة الخاصة به 11.6 بوصة، حجم شاشة 11.6 بوصة، وحدة المعالجة المركزية الخاصة به هي MediaTek MT 8183 بينما حجم الذاكرة فهو 4 جيجا بايت، أما عن نظام التشغيل الخاص به فهو Chrome OS، اللون المتاح منه هو رمادي فاتح، أما عن سعره فهو يبلغ 735 ريال سعودي.

أما عن خطة التقسيط الخاصة بـ لاب توب كروم بوك اتش بي 11 انش كما يلي:

خطة التقسيط القسط الشهري مجموع 3 أشهر 245.08 ريال 785.23 ريال 6 أشهر 122.54 ريال 785.23 ريال 12 أشهر 61.27 ريال 785.23 ريال

كيفية اختيار أرخص لاب توب في السعودية

ينبغي الإشارة إلى أن مهمة اختيار اللاب توب تعد من الأمور الهامة، فينبغي تحديد سبب رغبتك للجهاز للدراسة أم للعمل، فبناءً على ذلك يمكنك تحديد نوع ومواصفات الجهاز، ومن أبرز المعايير التي يتم اختيار بناءً إليها الجهاز ما يلي: