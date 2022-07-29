ما هى لغة Html وكيف تعمل وكيف نتعلمها

لغة Html هي اللغة الموصى بها من قبل اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) وهي اللغة التي يتم بها بناء هيكل أي موقع في العالم.

ما هي لغة Html:-

Html وهي اختصار ل ( Hyper Text Markup Language )، وتعنى لغة ترميز النص التشعبي.، وتعنى أن لغة Html ليست لغة برمجة كما يعتقد البعض. وإنما هي لغة ترميز.، بمعنى أن ترمز أي تأمر المتصفح بفعل أشياء ثابتة. وهي لغة تتكون من الوسوم والأوامر التي يستخدمها مبرمجو ومصممو الويب في إنشاء الصفحات الإليكترونية الخاصة بالموقع.

أما بخصوص النص التشعبي: وهو نص به روابط يمكن للشخص انقر عليه لتنقله إلى صفحة أخرى والصور والجداول وغيرة.

تعتبر لغة Html أحد اللغات الأساسية في إنشاء مواقع الويب. فلغة html تبنى هيكل الموقع ولغة css هي المسؤولة عن تجميل الموقع بمعنى التحكم في الألوان والخطوط وتحريك الصور وغيرة ولغة الجافا اسكريبت المسؤاله عن الأنيميشن وغيرة في الموقع، مثلاً عندما بضغط المستخدم على زر في الموقع يتلون الزر باللون الأحمر وغيرة الكثير تفعله لغة الجافا اسكربت.

ولكي تستطيع أن تكتب كود ال Html تحتاج إلى ما يسمى بمحرر الأكواد أو بالإنجليزية Text Editor وأشهر تلك المحررات هي (Atom+Brackets Notepad )

في ماذا تستخدم لغة html:-

لغة html هي اللغة الافتراضية لمواقع الويب، يساعد المتصفح في فهم هيكل وأسلوب المستند أو الملفات لعرضها على الإنترنت، تسمح لغه html للمتصفح باستضافة الصور ومقاطع الفيديو والروابط والجدوال والتطبيقات الأخرى. كما أنها تسهل التنقل داخل صفحات الويب، أو بين مواقع الويب من خلال النص التشعبي إلى حدثك عنه في الأعلى.

وتعد لغة Html لغة البناء الأساسية لبناء علامتك التجارية وتشغيل موقع للتجارة الإليكترونية أو نشاط تجاري قائم على الاشتراك عبر الإنترنت.

كيف تعمل لغة Html:-

html عبارة عن ملف بأكواد لغة html بالطبع يحتوى على تسمة محددة تظهر للكمبيوتر والخادم الخاص بالويب بأنه ملف HTML ويجب قرأته على هذا النحو.

ويجب أن يكون امتداد هذا الملف ب html. حتى يستطيع الكمبيوتر التعرف عليه. ويتم تشغيله في المتصفح بدون أي أخطاء.

كيف تتعلم لغة HTML وتقوم بدراستها:-

يوجد موقع يسمى W3school وقناة على اليوتيوب تسمي (Elzero Web School) سأضع لك الروابط الآن التي تستطيع أن تتعلم من خلالها.

هذا رابط الكورس على موقع يوتيوب. ( https://www.youtube.com/watch?v=6QAELgirvjs&list=PLDoPjvoNmBAw_t_XWUFbBX-c9MafPk9ji )

وها رابط الموقع إلى تستطيع من خلاله أن تتعلم اللغه أيضاً. ( https://www.w3schools.com/html/default.asp )

وإلى هنا الختام، شكراً!