ما هو واتساب ويب whatsaap web وكيفية استخدامه على الكمبيوتر والدخول على التطبيق بسهولة

واتساب ويب whatsaap web عبارة عن رابط يقدم خدمة فتح تطبيق الواتساب على الكمبيوتر واستخدامه بلوحة المفاتيح حيث يمكن استخدام رابط واتساب ويب whatsapp web على المتصفحات مثل متصفح كروم، ومتصفح فايرفوكس ومتصفح أوبرا وغيرها من المتصفحات الأخرى، ولاستخدام واتساب ويب whatsaap web عبر هاتفك الذكي الذي يعمل على نظام أندرويد عليك أن تضغط على (القائمة) وهي عبارة عن ثلاثة نقاط متراصة رأسيًا على أعلى يمين تطبيق واتساب على المحمول وبعدها تقوم باختيار خيار واتساب ويب WhatsApp Web ومن ثم تقوم بتشغيل الكاميرا وتقوم بمسح الكود ليشبك الموبايل، أما بالنسبة للدخول إلى رابط واتساب ويب WhatsApp Web عبر جهاز ايفون IPhone فينبغي عليك تشغيل تطبيق واتساب ثم الضغط على الضبط settings وهو موجود على أسفل يسار الشاشة واختيار خيار واتساب ويب ديسكتوب WhatsApp Web/Desktop ثم تستخدم كاميرا الايفون لتقوم بمسح رمز الكيو ار QR code الموجود على المتصفح وبهذا تكون شبكت على الجهاز الكمبيوتر.

كيفية استخدام واتساب ويب whatsaap web والحصول على رمز كيو ار جديد

أولًا – افتح واتساب على الهاتف الخاص بك

ثانيًا – لو كنت ايفون اضغط على زر الضبط settings.

ثالثًا- اضغط على واتساب ويب ديسكتوب WhatsApp Web/Desktop

رابعًا – اضغط موافق وحينمها سيتولد الرمز.

خامسًا – وجه كاميرا المحمول على كود الكيو آر.

سادسًا – انتظر حتى يتم مسح رمز الكيو آر.

كيف يمكن تشغيل واتساب ويب whatsaap web على المحمول

ينبغي عليك في البداية أن تقوم بفتح تطبيق واتساب ثم بعد ذلك تفتح متصفح يدعم ظهور كود الكيو ار الخاص بك على هاتفك وبعد ذلك اضغط على زر الضبط settings وبعدها اختار واتساب ويب WhatsApp Web وبهذا سيكون مفتوح لك، وللواتساب ويب العديد من الخصائص الجيدة حيث يمكنك ارسال واستقبال من عليه الصور والاستيكرات والمحادثات وكذلك تتحدث هاتفيًا عبره إذا ما كان مفتوح على الكمبيوتر أيضًا.