معلومات مهمه …موعد نزول iPhone 14 Pro Max وما هو سعره ومواصفاته

تستعد شركة Apple الأمريكية في طرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية وهو أيفون 14 برو ماكس، وسوف نتعرف على أحدث المعلومات المتوقعة عن هاتف iPhone 14 Pro Max من حيث مواصفاته وسعره وما هو موعد نزوله في الأسواق العالمية بشكل رسمي.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

مواد التصنيع: هاتف iphone 14 Pro Max مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية .

هاتف Pro Max مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية الهاتف بدون حواف جانبية.

الوزن: 226 جرام.

226 جرام. يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

نظام التشغيل: IOS V.16.

IOS V.16. الشاشة: حجم الشاشة 6.72 بوصة، 16 مليون لون، بدقة 2778 × 1284 بكسل.

حجم الشاشة 6.72 بوصة، 16 مليون لون، بدقة 2778 × 1284 بكسل. تقنية الشاشة Qhd.

معدل الترميز في هاتف iPhone 14 Pro max هو 120 هرتز.

المستشعرات: التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر.

التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر. المعالج: A16.

A16. ومن المتوقع أن تستعين أبل بمعالج Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip

يدعم تقنية البلوتوث كما يدعم تقنية WiFi 6E.

المساحة الداخلية: 128 جيجابايت ومن المتوقع أن تصل إلى 2 تيرابايت.

128 جيجابايت ومن المتوقع أن تصل إلى 2 تيرابايت. الرام: 8 جيجا.

8 جيجا. الكاميرا الخلفية. ثلاثية، بدقة 45 ميجابكسل، وهناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة.

ثلاثية، بدقة 45 ميجابكسل، وهناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة. الكاميرا تصور بتقنية 8K.

البطارية: 4500 مللي أمبير

4500 مللي أمبير الألوان: أبيض، أسود.

سعر وموعد نزول هاتف آيفون 14 برو max

موعد نزول الهاتف iPhone 14 Pro max: سيكون خلال فبراير 2023 المقبل.

السعر العالمي لهاتف iPhone 14 Pro max هو 1500 دولار.

سعر iphone 14 pro max في السعودية 5,600 ريال سعودي.

سعر آيفون 14 برو max في مصر 28,500 جنيه مصري.

سعر آيفون 14 برو max في الإمارات 5,500 درهم إماراتي.