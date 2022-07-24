ما هو سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس وموعد طرحه في الاسواق العالمية

يترقب الكثير من محبي هواتف شركة أبل العالمية في الدول العربية وفي العالم بشكل عام إطلاق الهاتف الجديد من شركة أبل التي قد نوهت عنه خلال الفترة الأخيرة، وهو هاتف أيفون 14 برو ماكس الذي من المقرر ان يتم طرحه بسلسلة من الهواتف المأخوذة منه، حيث تعتاد شركة أبل على طرح النسخة الجديدة من الهواتف الذكية الخاصة بها في كل عام، والتي تحقق نجاح كبير وشهرة واسعة على مستوى العالم بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس وموعد طرحه في الأسواق.

موعد طرح هاتف آيفون 14 برو ماكس في الأسواق

وبناء على ما اعلنت عنه بعض المصادر الرسمية من داخل شركة أبل الامريكية أنه من المقرر ان يتم طرح هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد في مختلف الاسواق في العالم وسطها خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يعد شهر سبتمبر هو الموعد الرسمي المحدد سنويا لطرح النسخة الجديدة من الهواتف الذكية الخاصة بها، من المقرر ان يتم طرحه من خلال مؤتمر تعلنه شركة أبل ليتم بداية طرحه في مختلف الدول حول العالم ومن ثم يتم طرحه في الدول العربية.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

وقد أكدت بعض المصادر الأسعار المتوقعة لطرح هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد من شركة أبل العالمية، فمن المتوقع أن يكون كما يلي:-