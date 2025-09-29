ما هو تطبيق Arattai الهندي منافس واتساب الشرس المدعوم حكومياً وكل ما تريد معرفته عن أبليكيشن أر أتاي

ظهر منافس جديد لتطبيق واتساب للمراسلات الفورية، وهو تطبيق Arattai الهندي، وبالرغم من أنه من الصعب الآن الإستغناء عن الواتساب سواء بين الأفراد أو في العمل، إلا أن تطبيق أر أتاي بدأ يشق طريقه ليصبح المنافس القوي للواتس أب وخاصةً في الهند التي تعد أكثر دول العالم في استخدام واتس أب.

التطبيق الهندي Arattai منافس واتساب

وتطبيق أر أتاي طورته شركة هندية تدعى Zoho والتي تقع بمدينة تشيناي، ويقدم التطبيق مزايا واسعة النطاق في مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والرسائل النصية، وكذلك مشاركة الوسائط وغيرها، كما أن التطبيق الهندي الجديد يدعم الأجهزة المتعددة وأجهزة Android TV والحاسوب، ويوفر تشفير للمكالمات، وتشفير الرسائل النصية ما زال قيد التطوير الآن.

قد يهمك أيضاً:

كما أن تطبيق Arattai تم دعمه حكومياً ودعت الحكومة الهندية مواطنيها لاستخدامه باعتباره أكثر أماناً وباعتبار أنه الخيار المحلي، الأمر الذي جعل التطبيق يتصدر متاجر التطبيقات بالهند في وقت تهتم فيه الهند بالسيادة الرقمية والتطبيقات التي يتم تطويرها محلياً.

من أهم مميزات تطبيق أر أتاي أن شركة Zoho أكدت على سياساتها الصارمة الخاصة بالخصوصية، حيث أن التطبيق لا يعتمد على جمع البيانات واستغلالها في مسألة الإعلانات كما هو الحال في التطبيقات الأخرى، وبالرغم من الإنتشار الواسع لتطبيق Arattai في الهند إلا أن منافسته لواتساب لن تكون سهلة، فقد سبقه قبل ذلك تيليجرام وHike و WeChat ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

وعلى أي حال فإن الدعم الحكومي الكبير للتطبيق الجديد أر تاي الهندي الخاص بالمراسلات الفورية، ومزاياه الجديدة سوف تمنحه قاعدة بيانات كبيرة في الهند، مما سيجعله منافس شرس لواتساب.