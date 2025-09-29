تقنية

ما هو تطبيق Arattai الهندي منافس واتساب الشرس المدعوم حكومياً وكل ما تريد معرفته عن أبليكيشن أر أتاي

إسلام عوض

ظهر منافس جديد لتطبيق واتساب للمراسلات الفورية، وهو تطبيق Arattai الهندي، وبالرغم من أنه من الصعب الآن الإستغناء عن الواتساب سواء بين الأفراد أو في العمل، إلا أن تطبيق أر أتاي بدأ يشق طريقه ليصبح المنافس القوي للواتس أب وخاصةً في الهند التي تعد أكثر دول العالم في استخدام واتس أب.

ما هو تطبيق Arattai الهندي منافس واتساب الشرس المدعوم حكومياً وكل ما تريد معرفته عن أبليكيشن أر أتاي

التطبيق الهندي Arattai منافس واتساب

وتطبيق أر أتاي طورته شركة هندية تدعى Zoho والتي تقع بمدينة تشيناي، ويقدم التطبيق مزايا واسعة النطاق في مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والرسائل النصية، وكذلك مشاركة الوسائط وغيرها، كما أن التطبيق الهندي الجديد يدعم الأجهزة المتعددة وأجهزة Android TV والحاسوب، ويوفر تشفير للمكالمات، وتشفير الرسائل النصية ما زال قيد التطوير الآن.

قد يهمك أيضاً:

كما أن تطبيق Arattai تم دعمه حكومياً ودعت الحكومة الهندية مواطنيها لاستخدامه باعتباره أكثر أماناً وباعتبار أنه الخيار المحلي، الأمر الذي جعل التطبيق يتصدر متاجر التطبيقات بالهند في وقت تهتم فيه الهند بالسيادة الرقمية والتطبيقات التي يتم تطويرها محلياً.

من أهم مميزات تطبيق أر أتاي أن شركة Zoho أكدت على سياساتها الصارمة الخاصة بالخصوصية، حيث أن التطبيق لا يعتمد على جمع البيانات واستغلالها في مسألة الإعلانات كما هو الحال في التطبيقات الأخرى، وبالرغم من الإنتشار الواسع لتطبيق Arattai في الهند إلا أن منافسته لواتساب لن تكون سهلة، فقد سبقه قبل ذلك تيليجرام وHike و WeChat ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

وعلى أي حال فإن الدعم الحكومي الكبير للتطبيق الجديد أر تاي الهندي الخاص بالمراسلات الفورية، ومزاياه الجديدة سوف تمنحه قاعدة بيانات كبيرة في الهند، مما سيجعله منافس شرس لواتساب.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.