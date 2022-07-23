ما هو تردد القنوات الرياضية 2023 الجديد على النايل سات بعد التحديث

بالتزامن مع التحديث الأخير في تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فنجد أن عمليات البحث تزداد من قبل عددٍ كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع الدول العربية والعالم بشكل عام، حيث تعتبر القنوات الرياضية من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم كل ما يتعلق بكرة القدم على مدار اليوم بدون توقف بجودة مشاهدة عالية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد القنوات الرياضية 2023 على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث الجديد.

تردد القنوات الرياضية 2023 الجديد على نايل سات

وقد أعلنت الكثير من القنوات الرياضية الشهيرة عن تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، والتي أكدت على ضرورة استقبال التردد الجديد منعا لانقطاع البث الفضائي، وقد جاءت أحدث الترددات على النحو التالي.

تردد قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو :12225، من خلال الاستقطاب الأفقي، من خلال معدل الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

تردد قناتي أبوظبي الرياضية الجديد على نايل سات هو :12225، من خلال اختيار الاستقطاب الافقى، من خلال معدل الترميز : 27500، عن طريق معدل الخطأ :3/4

تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر نايل سات هو :11976، من خلال الاستقطاب :العمودي، عن طريق معدل الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

تردد قناتي بى ان سبورت bein Sport الرياضية على نايل سات هو :11084 استقطاب :أفقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :2/3.

تردد القنوات الرياضية الجديد بعد التحديث 2022

وقد جاءت أهم الترددات الجديدة في تحديث القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي.