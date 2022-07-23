ما هو تردد القنوات الرياضية 2023 الجديد على النايل سات بعد التحديث
بالتزامن مع التحديث الأخير في تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فنجد أن عمليات البحث تزداد من قبل عددٍ كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع الدول العربية والعالم بشكل عام، حيث تعتبر القنوات الرياضية من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم كل ما يتعلق بكرة القدم على مدار اليوم بدون توقف بجودة مشاهدة عالية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد القنوات الرياضية 2023 على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث الجديد.
تردد القنوات الرياضية 2023 الجديد على نايل سات
وقد أعلنت الكثير من القنوات الرياضية الشهيرة عن تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، والتي أكدت على ضرورة استقبال التردد الجديد منعا لانقطاع البث الفضائي، وقد جاءت أحدث الترددات على النحو التالي.
- تردد قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو :12225، من خلال الاستقطاب الأفقي، من خلال معدل الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
- تردد قناتي أبوظبي الرياضية الجديد على نايل سات هو :12225، من خلال اختيار الاستقطاب الافقى، من خلال معدل الترميز : 27500، عن طريق معدل الخطأ :3/4
- تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر نايل سات هو :11976، من خلال الاستقطاب :العمودي، عن طريق معدل الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
- تردد قناتي بى ان سبورت bein Sport الرياضية على نايل سات هو :11084 استقطاب :أفقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :2/3.
تردد القنوات الرياضية الجديد بعد التحديث 2022
وقد جاءت أهم الترددات الجديدة في تحديث القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي.
|تردد قناة ليبيا 1 الرياضية عبر نايل سات هو
|11765 استقطاب :أفقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
|تردد قناة ليبيا 2 الرياضية على نايل سات هو
|12380 استقطاب :أفقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
|تردد قناة الكأس الرياضية على نايل سات هو
|12054 استقطاب :عمودي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
|ردد قناة الكويت الرياضية على نايل سات
|11822 استقطاب :عمودي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
|تردد قناة العراق الرياضية
|12380 استقطاب :أفقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6.