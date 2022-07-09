البيتكوين فولت | من أهم العملات الرقمية وسعرها في 2022

البيتكوين فولت (Bitcoin Vault) هو إحدى العملات الرقمية أو العملات الإلكترونية وهي عبارة عن عملات متاحة على شكل رقمي ولكن ليس لها أي وجود مادي مثل الأوراق النقدية.

ولكن هناك وجه شبه بينها وبين الأوراق النقدية في أنه يمكن استخدامها لشراء الخدمات أو السلع.

هذه العملات عبارة عن برنامج له لغة برمجة خاصة به ويتم استخدام تقنيات تشفير، هذه التقنيات تجعل من عملية الاختراق أمراً صعباً للغاية.

وحين نتحدث عن العملات الرقمية فإن أول عملة تتبادر إلى أذهان المستثمرين هي عملة البيتكوين لأنها تعتبر من أشهر العملات الرقمية، وقد ظهرت هذه العملة في عام 2008 على يد ساتوشي ناكاموتو.

وبعد أن حققت عملة البيتكوين نجاحا كبيرا ظهرت عملة البيتكوين فولت وهي ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال.

ما هي عملة البيتكوين فولت (Bitcoin Vault)؟

ما هو البيتكوين فولت (Bitcoin Vault)

هي عملة رقمية لا مركزية ومشفرة ظهرت في عام 2019 ولها نفس خصائص عملة البيتكوين ولكن لها بعض المميزات التي جعلتها تتفوق على عملة البيتكوين.

الفرق الأساسي بين عملة البيتكوين والبيتكوين فولت يتمثل في نظام الأمان، لذلك تم تطوير عملة البيتكوين فولت لتصبح أكثر أماناً من خلال توفير نظام إضافي من الأمان يتمثل في بنية أمان ثلاثية المفاتيح وبهذا فإن نظام الأمان هذا يتيح لك إلغاء أي معاملة بعد إرسالها إذا كنت تريد ذلك، وبذلك تتيح عملة البيتكوين للمستخدم المزيد من الحرية والشفافية.

وتعتمد البيتكوين فولت على التقنية التي بُنيت على أساسها عملة البيتكوين وهي تقنية blockchain، حيث تظل المعاملة التي أجرتها البيتكوين فولت معلقة في غضون 144 كتلة من blockchain حتى يتم تأكيدها في خلال 24 ساعة. وكما ذكرنا فإنه من الممكن إلغاء هذه المعاملة قبل انتهاء 24 ساعة المسموحة لها.

وبذلك تعتبر عملة البيتكوين فولت أول عملة يتم استردادها في حالة حدوث مشكلة أثناء الإرسال.

ما هو الفرق بين البيتكوين والبيتكوين فولت؟

1-كما ذكرنا الفرق الأساسي يتمثل في نظام الأمان، البيتكوين فولت لديها نظام أمان يتمثل في بنية أمان ثلاثية المفاتيح.

2-التكلفة الأقل أثناء عملية الإرسال والاستلام أيضا.

3-السرعة في نقل المعاملات.

4-عملة البيتكوين فولت تعتبر عملة نظام دفع عالمية مثلها مثل اليورو والدولار بالرغم من إنها عملة إلكترونية وليست ورقية.

وكما قلنا فإن نظام الأمان مبني على بنية ثلاثية المفاتيح، إذا ما هي مفاتيح الأمان في عملة البيتكوين فولت؟

1-مفتاح إلغاء المعاملة:

هذا المفتاح يسمح بإمكانية إلغاء المعاملات وذلك من خلال 144 كتلة من blockchain، وبهذا يسمح بإلغاء المعاملات خلال 24 ساعة.

2-مفتاح المعاملة القياسي:

يقوم النظام الخاص بعملة البيتكوين فولت على إنشاء المحافظ مثل standard أو key vault wallet أو key vault.

فكل محفظة يكون لها مفتاح معاملة قياس خاص بها وينشأ معها.

ويمكن الاستفادة منه في حالة إذا حدث اختراق أمني لاستعادة المحفظة.

3-مفتاح المعاملات السريع:

وكما ذكرنا أن ما يميز عملة البيتكوين فولت هو السرعة في نقل المعاملات، ولهذا فإن هذا المفتاح يستخدم لإتمام التحويل في خلال 10 دقائق وذلك من خلال إنشاء كتلة واحدة فقط.

ما هو عدد عملات البيتكوين فولت المتداولة وكيف نشأت؟

يبلغ عدد عملات البيتكوين فولت المتداولة 21 مليون عملة، ونشأت هذه العملة عن طريق عملية التعدين، وبالتالي فهي تحتاج إلى موارد وطاقة.

كيف تتم عملية تعدين البيتكوين فولت؟

تتم عملية تعدين البيتكوين فولت بواسطة أجهزة تقوم بحل المعادلات الرياضية الصعبة والمعقدة، ولكن عيب هذه الأجهزة هي إنها تستهلك الكثير من الكهرباء، ولذلك الأمر لن يكون سهلاُ وسيشكل عائقا أمام الدول التي لديها مشاكل في الكهرباء وبهذا ستكون عملية التعدين في هذه الدول صعبة.

ولهذا يلجأ الراغبين في تعدين البيتكوين فولت إلى شركات التعدين التي توفر لهم الكهرباء، ومن أشهر الشركات التي تقوم بهذه العملية هي الشركات الصينية وتعتبر من أشهر الشركات في هذا الشأن لأنها تقوم بتوفير الكهرباء بسعر رخيص جداً.

ولكن عيب هذه الطريقة هو أن العائد الذي يأتي منها يكون أقل مقارنة بالعائد الذي يأتي من الأجهزة.

كيف يمكنك شراء أو بيع عملة البيتكوين فولت؟

1-يمكن التعامل مع أشخاص يكونوا مصدر للثقة، حيث تتم عملية البيع والشراء من شخص لآخر ولهذا يجب الحرص في المعاملة واختيار أشخاص موثوقين لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

2-التعامل مع منصات تقوم ببيع وشراء عملة البيتكوين فولت ومنها:

منصة Probit Global

منصة Bittrex

منصة XT.COM

منصة Bibox

منصة BKEK

منصة COREDAX

ما هو سعر عملة البيتكوين فولت مقابل الدولار؟

عند انطلاق عملة البيتكوين فولت في مارس 2020 كانت قيمتها تبلغ 25 دولار، ثم شهدت ازديادا حتى وصلت إلى أعلى قيمة لها في أغسطس 2020 وكانت قيمتها تبلغ 490 دولار.

ووصلت إلى أدنى قيمة لها في يوليو 2022 بقيمة 1.64 دولار.

وبهذا فإن سعر عملة البيتكوين فولت حاليا يبلغ حوالي 2 دولار.

ولكن هذا السعر ليس ثابتاً بالطبع فهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على سعر البيتكوين فولت منها:

1-سعر الدولار : إذ توجد علاقة عكسية بينهما فكلما زاد سعر الدولار قل سعر البيتكوين فولت.

2-سعر الذهب: فالعلاقة عكسية بينه وبين سعر البيتكوين فولت.

3-سعر الفائدة على الودائع البنكية.

4-حدوث أوبئة عالمية مثل وباء كورونا COVID19 الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة.

5-الأحداث السياسية الكبرى

6-الاقتصاد العالمي

7-استثمارات رجال الأعمال في عملة البيتكوين فولت تؤثر تأثير مباشر على سعر العملة.

بعض توقعات الأسعار الخاصة بـ Bitcoin Vault بناءً على نمط نمو Bitcoin سنوياً:

-إذا كان لدى البيتكوين فولت 1% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 2.05$ 2023 2.10$ 2024 2.16$ 2025



-إذا كان لدى البيتكوين فولت 2% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 2.10$ 2023 2.21$ 2024 2.38$ 2025

-إذا كان لدى البيتكوين فولت 5% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 2.26$ 2023 2.55$ 2024 2.88$ 2025

-إذا كان لدى البيتكوين فولت 10% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 2.52$ 2023 3.17$ 2024 4.00$ 2025

-إذا كان لدى البيتكوين فولت 20% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 3.04$ 2023 4.62$ 2024 7.02$ 2025

-إذا كان لدى البيتكوين فولت 50% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 4.60$ 2023 10.57$ 2024 24.32$ 2025

-إذا كان لدى البيتكوين فولت 100% من متوسط نمو البيتكوين سنوياً:

توقع السعر العام 7.20$ 2023 25.91$ 2024 93.27$ 2025

أصبح لدى الكثيرين اهتمام بمجال العملات الرقمية ولهذا يبحث الناس عن أكثر العملات أماناً من أجل استثماراتهم ومنها عملة البيتكوين فولت ونرجو أن نكون قد أوضحنا جميع التفاصيل الخاصة بها حتى إذا أردت الدخول في مجال العملات الرقمية تكون مرجعاً لك.