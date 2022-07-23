تقنية

ما هو آخر ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023

إيمان الشوالي

يهتم ملايين المتابعين في المنطقة العربية والعالم بمتابعة قنوات الأخبار سواء العربية أو العالمية الموجودة على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات، وذلك لكي يتم متابعة أقوى البرامج المميزة التي تقدم كافة الأحداث الإخبارية العالمية على مدار اليوم بدون توقف، وهناك باقة متنوعة من أفضل قنوات الأخبار المتاحة بمميزات متعددة تجعلها الأقوى في العالم العربي والعالم بشكل عام، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023 بعد التحديث الأخير.

ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023

ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023

وقد شهدت قنوات الأخبار المختلفة تحديث جديد في الترددات على القمر الصناعي نايل سات لكي يتم تحسين تجربة المشاهدة للمتابعين، وقد جاء التردد الجديد لأشهر قنوات الأخبار على النحو التالي.

تحديثات تردد قناة المسيرة الإخبارية على النايل سات 2019 قنوات الأخبار المجانية المفتوحة ورصد التقارير الهامة حول…

تردد قناة الشاهد الكويتية على النايل سات

  • تردد قناة العربية على القمر الصناعي نايل سات هو  11470 من خلال معدل الترميز 27500، الاستقطاب العمودي.
  • تردد قناة العربية الحدث HD على القمر الصناعي نايل سات هو 11372 H 27500.
  • كما جاء تردد قناة سكاي نيوز العربية الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو  11977، من خلال معدل الترميز 27500، من خلال الاستقطاب العمودي.
  • تردد قناة الشرق نيوز الجديد على نايل سات هو 11372، من خلال الاستقطاب الأفقي، معدل الترميز 27500.

أحدث تردد قنوات الأخبار الجديد 2022

ومن أبرز الترددات الجديدة على نايل سات لقنوات الأخبار على النحو التالي.

  • تحديث تردد قناة العراقية الإخبارية على نايل سات هو  12563 الاستقطاب الأفقي.
  • قناة INEWS العراقية ترددها على نايل سات هو 11257، معدل الترميز 27500.
  • تردد قناة الشرقية نيوز الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 10890، من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي، من خلال معدل الترميز 27500.
  • كما جاء تردد قناة الاتجاه العراقية 12398 على نايل سات، من خلال الاستقطاب الأفقي.
  • كما جاء تردد قناة السورية الإخبارية 12302 على نايل سات.

آخر تحديث ترددات جميع القنوات الإخبارية على النايل سات 2023

قناة بي بي سي العربية 11564 27500 3/4 HD أفقي
قناة سكاي نيوز الإخبارية 11977 27500 6/5 HD رأسي
قناة الحدث للأخبار 11823 27500 3/4 HD أفقي
قناة CNN بالعربية 12226 27500 3/4 HD أفقي
قناة الإخبارية السعودية 12149 27500 3/4 HD عمودي
قناة الجزيرة القطرية 11630 27500 3/4 HD رأسي
قناة الجزيرة القطرية 12092 27500 5/6 HD أفقي
قناة العربية الحدث 12169 27500 5/6 HD عمودي
قناة الشروق نيوز 10992 27500 آلي HD عمودي
قناة العراقية 12562 27500 6/5 HD أفقي
قناة الحرة العراقية 11257 27500 5/6 HD أفقي
قناة France 24 العربية 12206 27500 3/4 HD عمودي
إيمان الشوالي

انا ايمان اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية خريجة كلية التربية واهوى العمل فى مجال كتابة المقالات فى شتى المجالات فأنا أؤمن بأن هناك مساحه لكل رأي حر وهو ما يتيحه موقعنا نجوم مصرية لكل المحررين فنحن ننقل جميع الآراء حتى لو اختلفنا معها فرأيك بالتأكيد يهمنا وأهوى قراءة الكتب الدينية وخاصة قصص الصحابة وسيرة الرسول الكريم


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