ما هو آخر ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023

يهتم ملايين المتابعين في المنطقة العربية والعالم بمتابعة قنوات الأخبار سواء العربية أو العالمية الموجودة على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات، وذلك لكي يتم متابعة أقوى البرامج المميزة التي تقدم كافة الأحداث الإخبارية العالمية على مدار اليوم بدون توقف، وهناك باقة متنوعة من أفضل قنوات الأخبار المتاحة بمميزات متعددة تجعلها الأقوى في العالم العربي والعالم بشكل عام، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023 بعد التحديث الأخير.

ترددات قنوات الأخبار على النايل سات 2023

وقد شهدت قنوات الأخبار المختلفة تحديث جديد في الترددات على القمر الصناعي نايل سات لكي يتم تحسين تجربة المشاهدة للمتابعين، وقد جاء التردد الجديد لأشهر قنوات الأخبار على النحو التالي.

تردد قناة العربية على القمر الصناعي نايل سات هو 11470 من خلال معدل الترميز 27500، الاستقطاب العمودي.

تردد قناة العربية الحدث HD على القمر الصناعي نايل سات هو 11372 H 27500.

كما جاء تردد قناة سكاي نيوز العربية الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11977، من خلال معدل الترميز 27500، من خلال الاستقطاب العمودي.

تردد قناة الشرق نيوز الجديد على نايل سات هو 11372، من خلال الاستقطاب الأفقي، معدل الترميز 27500.

أحدث تردد قنوات الأخبار الجديد 2022

ومن أبرز الترددات الجديدة على نايل سات لقنوات الأخبار على النحو التالي.

تحديث تردد قناة العراقية الإخبارية على نايل سات هو 12563 الاستقطاب الأفقي.

قناة INEWS العراقية ترددها على نايل سات هو 11257، معدل الترميز 27500.

تردد قناة الشرقية نيوز الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 10890، من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي، من خلال معدل الترميز 27500.

كما جاء تردد قناة الاتجاه العراقية 12398 على نايل سات، من خلال الاستقطاب الأفقي.

كما جاء تردد قناة السورية الإخبارية 12302 على نايل سات.

آخر تحديث ترددات جميع القنوات الإخبارية على النايل سات 2023