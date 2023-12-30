"ما نريد أن نراه في Surface Pro 10"

بعد عام من إطلاقه، هل حان الوقت لجهاز Surface Pro 10؟ تم إصدار جهاز Surface Pro 9 في أكتوبر 2022، ويتميز بمعالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر وشاشة PixelSense مقاس 13 بوصة، ومع ذلك، فإن المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية الإنتاجية تزداد حدة، لذلك من المهم أن تقدم Microsoft شيئًا مميزًا في جهاز Surface Pro 10.

أنا متحمس جدًا لرؤية ما إذا كان جهاز Surface Pro 10 سيحتوي على معالج أسرع وشاشة أفضل، أتمنى أيضًا أن يأتي بتصميم أكثر أناقة وعمر بطارية أطول.

مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لجهاز Surface Pro، من المثير للاهتمام التفكير في ما قد يحمله المستقبل للجهاز.

على الرغم من أن Microsoft لم تقم بإجراء تغييرات كبيرة على التصميم منذ طراز الجيل الثامن في عام 2021، إلا أنني آمل أن تفاجئنا الشركة بشيء مميز للاحتفال بالذكرى السنوية.

يشير كل التسرب حتى الآن إلى تحديث متواضع نسبيًا، مثل إدخال حواف منحنية على الشاشة.

على الرغم من أن هذا سيكون تحسينًا مرحبًا به، إلا أنه ليس بالضرورة ما سيجعل المعجبين متحمسين حقًا.

في رأيي، يحتاج Surface Pro 10 إلى تغيير جذري في التصميم ليكون حقًا مميزًا.

على سبيل المثال، يمكن للشركة التفكير في جعل الجهاز أرق وأخف وزنًا، أو دمج كاميرا أمامية مدمجة لتحسين تجارب الفيديو.

أو يمكنها حتى تجربة شيء جديد تمامًا، مثل جهاز لوحي قابل للفصل مع شاشة OLED.

أيًا كان ما تختاره Microsoft، آمل أن يكون Surface Pro 10 علامة فارقة في التصميم لسلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرائدة.

يبدو أن Surface Pro 10 سيكون جهازًا مثيرًا للغاية، حتى لو لم يقدم أي تغييرات جذرية، وفقًا لتقرير ، قد يحصل Surface Pro 10 على حواف أصغر بنسبة 30٪ من الطراز الحالي، قد يحتوي أيضًا على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في كلا الطرازين مقاس 11 بوصة و 13 بوصة.

هل سيستمر Surface Pro 10 في دعم معالجات Arm و Intel؟

كان Surface Pro في الأصل جهازًا قائمًا على Intel فقط، ومع ذلك، أطلق Surface Pro 9 إصدارًا قائمًا على Arm، إصدار Wi-Fi من Surface Pro 9 يستخدم معالج Intel Core i5-1235U، بينما يستخدم إصدار 5G معالج Arm Microsoft SQ3 SoC، المعالجان متشابهان في الأداء العام، ولكن SQ3 SoC يوفر عمر بطارية أطول.

وفقًا لتقرير من Windows Central، تخطط Microsoft لإطلاق وحدات Intel و Arm من Surface Pro 10 في وقت واحد، إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فسيكون هذا تطورًا مهمًا لخط Surface Pro.

“من المرجح أن يكون هناك إصداران من Surface Pro 10، أحدهما يعمل بمعالج Arm والآخر يعمل بمعالج Intel، قد يتم إطلاقهما في نفس الوقت، أو قد يكون هناك فترة فاصل زمني قصيرة بينهما.”

اليوم، تستخدم شريحة Pro 9’s SQ3 SoC أحدث تقنيات Snapdragon 8cx Gen 3، مما يجعلها جيدة كما هي الحال مع Arm في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن Snapdragon X Elite يوفر أداءً ثوريًا، مع دعم لتقنيات مثل 5G و Wi-Fi 6E و Thunderbolt 4، يمكن أن يجعل Surface Pro 10 وحشًا كليًا عندما يتعلق الأمر بالأداء القائم على الذراع.

الجانب Intel من الأشياء واضح، من المتوقع أن يستخدم Surface Pro 10 معالجات Intel من الجيل الرابع عشر، مع خيارات Core 5 و Core 7 و Core Ultra، تم إطلاق هذه المعالجات في أكتوبر 2023، وهي تمثل ترقية منطقية للكمبيوتر اللوحي المختلط من Microsoft، من المحتمل أن لا يحتوي طراز Intel على خيار 5G، ولكن من المحتمل أن يكون لدى طراز Arm خيار 5G.

المنافذ

يحتوي Surface Pro 9 على منفذي USB-C فقط ومنفذ شحن Surface Connect، لا يوجد USB-A أو HDMI هنا، مما يجعله أكثر صعوبة في توصيل الأجهزة الخارجية والأجهزة الطرفية، على الرغم من أن Microsoft قد احتاجت إلى تقديم بعض التنازلات نظرًا لملف تعريف Pro النحيف نسبيًا، إلا أنني أعتقد أنها ذهبت بعيدًا جدًا بإزالة منافذ USB-A و HDMI.

خيار dGPU هو الإضافة الأكثر أهمية التي يمكن أن تتم لجهاز Surface Pro.

حاليًا، يتميز Surface Pro عن أجهزة iPad Pro اللوحية من Apple من خلال تشغيل نظام تشغيل سطح مكتب كامل، ومع ذلك، فإن وحدة معالجة الرسومات المدمجة في أجهزة Intel Surface Pro غير قوية بما يكفي لتشغيل الألعاب أو تحرير الفيديو بمستوى عالٍ من الأداء.

يمكن أن يؤدي إضافة وحدة معالجة الرسومات المخصصة (dGPU) إلى حل هذه المشكلة، ومع ذلك، هناك بعض المشكلات المحتملة التي يجب مراعاتها، مثل ارتفاع درجة الحرارة.

على سبيل المثال، يمكن أن تسمح وحدة معالجة الرسومات المخصصة لمستخدمي Surface Pro بتشغيل الألعاب الحديثة بدقة ومعدل إطارات أعلى.

شاشة Surface Pro 9 رائعة بالفعل، لكنها يمكن أن تكون أفضل.

تستخدم Surface Pro 9 حاليًا لوحات PixelSense IPS LCD، والتي توفر جودة صورة جيدة، ومع ذلك، فإن OLED و Micro-LED هما تقنيات شاشة أكثر تقدمًا يمكن أن توفر ألوانًا أكثر إشراقًا وأسودًا أعمق وزوايا رؤية أوسع.

سيساعد الانتقال إلى OLED أو Micro-LED Surface Pro 9 على التنافس بشكل أفضل مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة من الشركات المصنعة الأخرى، مثل Samsung وApple.

Surface Pro 10: هل هو قادم؟ متى؟

عادةً ما تصدر Microsoft إصدارًا جديدًا من Surface Pro كل عامين أو ثلاثة أعوام، هذا العام يمثل الذكرى السنوية العاشرة لـ Pro، لذا من المحتمل جدًا أن تفعل Microsoft كل شيء خارج عندما تطلق الإصدار التالي، من المحتمل أن يتم الإعلان عن Surface Pro 10 في حدث Surface في أوائل عام 2024، وإصداره في أواخر عام 2024.

هل أنت مستعد للترقية إلى Microsoft Surface Pro 10؟

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي متطور يمكنه أيضًا اللعب بشكل جيد على الإنتاجية، فإن سلسلة Surface Pro تعد خيارًا رائعًا، يحتوي جهاز Pro 9 بالفعل على قدر كبير من الطاقة، ولكن من المتوقع أن يحتوي Surface Pro 10 على معالج أسرع وشاشة أكثر سطوعًا وعمر بطارية أطول، هذا يعني أيضًا أن جهاز Surface Pro 9 سيكون على الأرجح أرخص قريبًا حيث تتطلع المتاجر إلى تفريغ مخزونها الحالي.

إذا كنت بحاجة إلى جهاز لوحي جديد الآن، فيمكنك التفكير في شراء Surface Pro 9، ومع ذلك، إذا كنت تستطيع الانتظار، فإن Surface Pro 10 سيكون استثمارًا أفضل في المستقبل، إذا كنت بحاجة إلى جهاز يعمل بنظام Windows، فهذا هو الخيار الوحيد، ومع ذلك، إذا كنت على استعداد للتبديل إلى نظام التشغيل iPadOS أو Android، فهناك بعض البدائل الرائعة الأخرى المتاحة.

بشكل عام، يعد Surface Pro 10 جهازًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز لوحي قوي ومتعدد الاستخدامات، إنه خيار رائع للطلاب والعاملين عن بُعد وأولئك الذين يحتاجون إلى جهاز لوحي يمكنهم استخدامه للعمل والترفيه.

توصية

إذا كنت تفكر في شراء Surface Pro 10، فنحن نوصي بالانتظار حتى يتم الإعلان عنه رسميًا ومعرفة الأسعار والميزات المحددة، من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في أوائل عام 2024.