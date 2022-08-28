ما معنى جوجل Google؟ ولماذا تم إختيار هذا الاسم؟

تتصدر شركة جوجل قائمة العلامات التجارية الضخمة عالمياً، فقد أصبح يتردد صداها في مختلف البقاع؛ لما حققته من نجاح باهر، لكن المذهل أن معنى جوجل لا يشير إطلاقًا إلى تسمية مكان أو شخص محدد بعينه، إذ أن هناك سر دفين خلف ذلك.

ما معنى جوجل؟

يشير معنى إسم شركة جوجل (Google) إلى الكلمة الإنجليزية (Googol) المعبرة رياضياً عن الرقم 10^ 100، ويكتب بالصيغة الرياضية (10^100)، وفي عام 1995م خرجت التسمية للنور بالتزامن مع بدء تأسيس الشركة بواسطة لاري بايج وسيرجي برين من طلاب جامعة ستانفورد.

وكان الهدف منها فهرسة البيانات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية وتسهيل وصول المستخدمين إليها؛ لذلك كانت التسمية الأولى (BackRub) ارتكازاً على أسلوب تحليل الروابط الخلفية الخاصة بالمحتوى الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أن الفضل في وضع المصطلح الرياضي Googol يعود إلى العالم الأمريكي “ميلتون سيروتا”.

دلالة مسميات جوجل Google

قرر المؤسسان في عام 1997م تغيير إسم شركتهم، ليكون أكثر ملائمة مع كمية البيانات المعالجة بواسطة المحرك؛ فقدم شون أندرسون اقتراحاً لدلالة رياضية (Googolplex) الدالة على الرقم الضخم 10 ^ 100، وقد حظي الإقتراح على إعجاب لاري بايدج، وبذلك اعتمده كإسم جديد للمحرك.

إلا أن الصدفة قد جعلتهما يرتكبا خطأ في البحث عن التسمية المعتمدة واختيار أخرى تتمثل في كلمة Google الحالية، ثم اتفقا على حجز النطاق منذ تاريخ 15 أيلول 1997م، ومن هنا يمكن القول أن التسمية عبارة عن تعبير رياضي يعبر عن مضاعفات مئوية للعدد 10 ويشير إلى قواعد البيانات الضخمة التي يتعامل معها محرك البحث الأول عالمياً ويعالجها بكفاءة عالية.

تغيير اسم جوجل التجاري

ويذكر أن شركة جوجل حملت تسمية جديدة مع حلول عام 2015م، وهي (Alohabet)؛ وذلك توجهاً لإدراج العديد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستخدمين تحت هذه المظلة، فإن أي شركة تنبثق عن جوجل تنضم لعائلة ألفابيت؛ رغبة في توسيع نطاق الأعمال لخدمة المجالات التكنولوجية (علم الروبوتات، الصناعات، علوم الحياة وغيرها)، وبذلك فإن التسمية الجديدة قد أصبحت أيقونة في عالم التكنولوجيا وما يمت لها، كما تستقر المكاتب الرئيسية على اعتمادها في منطقة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.