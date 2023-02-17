ما الذي سوف تحصل عليه من خلال كاميرات vivo v23

تعد شركة فيفو واحدة من أكبر الشركات في صناعة الهواتف الذكية حول العالم، ويعتبر هاتف vivo v23 واحد من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة.

مواصفات vivo v23

نظام التشغيل أندرويد 12. المعالج MediaTek Dimensity 920 معالج الرسومات Mali-G68 MC4 الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.44 بوصة. دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل، البطارية 4200 ملي أمبير. الرام 8 جيجا بايت.

12 جيجا بايت. التخزين 128 جيجا بايت.

256 جيجا بايت. الشبكة الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G الشحن السريع 44 واط. Wi-Fi Wi-Fi 5.0 البلوتوث بلوتوث 5.2 GPS يدعم. OTG يدعم. NFC يدعم. عدد الشرائح 2 شريحة. الحماية بصمة الأصابع،التعرف على الوجه،النمط،كلمة السر،الرقم السري. المستشعرات التسارع.

جيروسكوب.

التقارب.

البوصلة.

الإضاءة. مدخل الشاحن تايب سي. الذاكرة الخارجي لا يدعم. محتوىات العلبة vivo v23

سماعة رأس.

كابل تحويل من Type-C إلى USB.

شاحن طاقة USB.

محول سماعة الأذن من Type-C إلى مقاس 3.5 ملم.

دبوس إخراج البطاقات.

جراب الهاتف.

أبعاد هاتف

الطول 157.20 ملم. العرض 72.42 ملم. وزن الجهاز 181 جرام. السماكة 7.4 ملم.

كاميرات vivo v23

الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل. الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل. الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية: كاميرا مزدوجة 50 ميجا بكسل.

8 ميجا بكسل.

مميزات vivo v23

يأتي الهاتف بتصميم أنيق. البطارية تأتي بسعة كويسه وتدعم الشحن السريع. الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل و8 مجيا بكسل.

سعر vivo v23