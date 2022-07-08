ما أهم مميزات أيفون 14 برو ماكس الجديد iphone 14 يدخل بإمكانيات رائعة

مواصفات آيفون 14 على الرغم من أن شركة آبل لم تطرح آيفون 14 بعد ولكن يقترب موعد إصدار هاتف آيفون 14 الجديد وهناك بعض الأخبار عنه حيث يتوقع الخبراء أن تشمل سلسلة آيفون 14 في عام 2022 أربعة هواتف جديدة من آيفون 14 ليس من بينها إصدار ميني حيث تخطط شركة أبل لإلغاء الاصدار بشاشة صغيرة نظرا لتحقيقه مبيعات أقل من المتوقع.

مواصفات ايفون 14

تشير جميع الأخبار إلى أن آيفون 14 سيتم الإعلان عنه واصداره في سبتمبر ويشمل ذلك آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 بروماكس، على أن يتوفر هاتفين بشاشة 6.1 بوصة وهاتفين آخرين بشاشة أكبر قياسها 6.7 بوصة، مع إلغاء ايفون ميني بشاشة 5.4 بوصة، هذه هي المجموعة الكاملة من طراز آيفون الجديدة المتوقعة لعام 2022.

ومن المعروف أن شركة آبل تعقد عموما حدثها الخاص الثانوي للإعلان عن طرازات آيفون الجديدة في أول أو ثاني يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر وفي هذا العام سيتم الإعلان يكون التاريخ الأكثر ترجيحاً لحدث آبل هو 13 سبتمبر 2022 لأن عيد العمال هو 5 من شهر سبتمبر في الولايات المتحدة.

تصميم ايفون 14

المتوقع أن يتوفر اصدارات ايفون بمواصفات أقوى وتكلفها أعلى لآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس وسيكون بتصميم يعتمد على وجود الكاميرا الاماميه داخل ثقب في الشاشة نفسها مع الحفاظ على تقنيات الخاصة ببصمة الوجه المخفيه أسفل الشاشة مع الاحتفاظ بنفس تصميم الحالي للايفون 13.

معالج آيفون 14

هناك بعض الأخبار أن آيفون 14 و14 ماكس لن يحصلا على المعالج الجديد A16 حيث تخطط شركة آبل تزويد كل من آيفون 14 و14 بروماكس فقط بالجيل الجديد من معالجتها A16 على أن يعملا بمعالج A15 الذي تعتمد عليه أبل في هواتف آيفون 13.

وسيحصل ايفون 14 برو و14 برو ماكس ذاكره وصول عشوائي رام LPDDR5 أسرع، بالإضافة إلى وجود كاميرا سيلفي أفضل في ايفون 14 تدعم ميزة التركيز التلقائي.

مواصفات ايفون 14 المعروفة حتى الآن

تردد الشاشة سيكون 120 هرتز، والتصميم سيكون بحواف أقل، ويدعم ميزة Always-on display، وذاكرة الوصول العشوائي ستكون 6 جيجابايت وسيدعم كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية جديدة أفضل.