مايكروسوفت وأسوس تكشفان عن أول أجهزة Xbox المحمولة.. ROG Xbox Ally

أعلنت مايكروسوفت رسميًا بالتعاون مع شركة أسوس، عن إطلاق أجهزة الألعاب المحمولة الجديدة تحت اسم ROG Xbox Ally، في أول دخول فعلي لعلامة Xbox إلى سوق الأجهزة المحمولة، وذلك بهدف توفير تجربة “إكس بوكس” متكاملة على أجهزة محمولة عالية الأداء.

وتتضمن السلسلة الجديدة جهازين: ROG Xbox Ally X وROG Xbox Ally، وكلاهما يستندان إلى بيئة Xbox وWindows المحدثة والمخصصة للألعاب المحمولة، وتوفر هذه الأجهزة تجربة Xbox شاملة فهي تتيح للمستخدمين تشغيل ألعابهم المفضلة والاستفادة من خدمات الألعاب السحابية المتقدمة، وذلك من خلال نسخة مخصصة من نظام Windows مزودة بواجهة Xbox Full Screen Experience، التي توفر تجربة تحكم مرنة مع تقليل استهلاك المهام الخلفية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء.

كما أعلنت مايكروسوفت أن الواجهة الجديدة تدعم ليس فقط ألعاب متجر مايكروسوفت، بل تشمل أيضًا عناوين من متاجر Steam وEpic Games، مما يمنح اللاعبين حرية الوصول إلى مكتبات ألعابهم المتنوعة دون قيود، كما تم تحسين تطبيق Xbox وميزة Game Bar لتناسب طبيعة الاستخدام المحمول، مع الحفاظ على ميزات الوصول المألوفة من أجهزة Xbox المنزلية، لتوفير تجربة شاملة وسلسة لكافة المستخدمين.

مواصفات تقنية رائدة

تأتي نسخة ROG Xbox Ally X بمعالج AMD Ryzen Z2 Extreme، مع 24 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X بسرعة 8000 ميجاهرتز، وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، أما النسخة العادية ROG Xbox Ally، فتعمل بمعالج Ryzen Z2 A، وتضم 16 جيجابايت من الذاكرة بسرعة 6400 ميجاهرتز، وسعة تخزين 512 جيجابايت.

تصميم مريح

يتميز الجهازان بتصميم فريد ومريح في عالم الألعاب المحمولة، فهو يأتي بمقابض جانبية مستوحاة من وحدة التحكم اللاسلكية Xbox Wireless Controller، مما يعزز الراحة أثناء اللعب الطويل، كما يعتمد في تخطيط أزرار التحكم على نفس النمط المستخدم في أجهزة Xbox، مع زر Xbox جديد يتيح الوصول السريع إلى المحادثات والتطبيقات والإعدادات عبر واجهة Game Bar المحسنة.

كما تتميز نسخة Ally X بمفاتيح تحكم مزودة بردود فعل لمسية (Impulse Triggers)، في حين يحتوي Ally العادي على مشغلات قياسية بتقنية Hall Effect، مما يعكس التوجه نحو توفير خيارات متعددة تناسب مختلف أنماط اللعب والتفضيلات.

شاشة عالية الدقة وتجربة بصرية محسنة

كلا الجهازين مزودان بشاشة LCD بقياس 7 بوصات وبدقة 1080p، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم لتقنية FreeSync Premium، مما يوفر تجربة لعب مرئية سلسة وخالية من التقطيع، كما تتمتع الشاشة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus مع طلاء DXC المقاوم للانعكاسات، لتحسين الرؤية تحت ظروف الإضاءة المختلفة.