“مايكروسوفت” ستدعم “ويندوز 11” بالذكاء الاصطناعي إضافة لتطويرات كبيرة لبرامجها

بعد إزالة مايكروسوفت لمساعدها الشخصي “كورتانا” من نظام “ويندوز 11” في الشهر الماضي، تتوقع بعض التقارير أن يتضمن التحديث القادم في 26 سبتمبر لهذا النظام مساعداً شخصياً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعرف بـ “Windows Copilot”، كما سيأتي تحديث “22H2” مع تصميم جديد لمتصفح الملفات وميزة تحويل الخط اليدوي إلى نص مطبوع إضافة إلى تحسينات كبيرة في برنامج القص “Snipping Tool”، والمزيد.

صورة لشعار نظام ويندوز 11 مع رمز الـ Copilot الخاص بالشركة - مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي - نجوم مصرية).

مساعد “Windows Copilot” يمثل العنصر الرئيسي في تحديث “ويندوز 11” نسخة 22H2، حيث يقدم ميزات الذكاء الاصطناعي المشابهة لتلك المتواجدة في “Bing Chat” مباشرة على سطح المكتب من خلال شريط جانبي خاص، يتيح هذا المساعد التحكم في إعدادات النظام وفتح التطبيقات أو ببساطة الرد على الأسئلة، كما يعمل في جميع أنحاء النظام، حيث قدم مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت عرضاً تجريبياً للمساعد وتمكنوا من استخدامه لكتابة رسائل نصية باستخدام بيانات من تطبيق التقويم.

مزيا جديدة لـ “File Explorer” و”Windows Backup” و”Snipping Tool”

في هذا التحديث سيخضع مستكشف الملفات “File Explorer” لتحسينات من ناحية التصميم، حيث ستشمل واجهة رئيسية تضم أيقونات كبيرة للملفات، وسيتم تضمين قسم يعرض الملفات المفضلة والمستخدمة حديثاً، كما سيتمتع مستخدمو أقلام “Stylus” بميزة رئيسية جديدة تسمى “Ink Anywhere” التي تتيح لهم الكتابة بخط اليد باستخدام القلم في أي مكان في النظام، ويمكن بعد ذلك تحويل النص المكتوب إلى نص مطبوع واستخدامه.

من جهة أخرى، سيقدم تطبيق “Windows Backup” المحسن إمكانية إنشاء نسخ احتياطية للنظام يمكن نقلها إلى جهاز جديد، ستقوم هذه الأداة بتطبيق إعدادات المستخدم الحالية على الجهاز الجديد باستخدام معلومات من النسخة الاحتياطية على السحابة، كما ستنقل جميع التطبيقات المثبتة في قائمة “ابدأ” وشريط المهام إلى الجهاز الجديد، وسيقوم التطبيق أيضاً باستعادة تطبيقات متجر مايكروسوفت تلقائياً.

أيضاً سيتم تحديث برنامج القص “Snipping Tool” ليتيح التعرف على النصوص في لقطات الشاشة ومشاركتها في التطبيقات، هذه الميزة تشبه ميزة التعرف على النصوص في الصور على أنظمة تشغيل “أندرويد” و”iOS”، كما أضافت مايكروسوفت ميزة لإخفاء عناوين البريد الإلكتروني تلقائياً وأرقام الهواتف في الصور، وهذا التحديث سيمكّن تطبيق الصور في “ويندوز 11” من تمويه خلفية الصور بشكل تلقائي كما يمكن للمستخدم التحكم في شدة التمويه أو تعديل المناطق التي يريد أن يتم تمويهها.

المستخدمون متشوقون لمزيد من الإضافات في الإصدارات المقبلة

ينتظر المستخدمون تحديثات أكبر في التحديث القادم بعد “22H2” وهو “ويندوز 11” إصدار “23H2″، ومن المتوقع أن يتضمن التحديث القادم متحكم صوت جديد بالإضافة إلى دعم افتراضي لملفات “RAR” و7″-Zip”، إضافة إلى ميزة التحكم بإضاءة ملحقات الحاسوب بأضواء “RGB”، ونهايةً مع إمكانية إيقاف خاصية جمع التبويبات المتعددة لنفس التطبيق تحت تبويب واحد في شريط المهام لنظام “ويندوز 11”.