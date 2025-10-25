مايكروسوفت تُحدث ثورة في “كوبايلوت”.. تحديثات ضخمة تغير طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة مايكروسوفت أكبر حزمة تحديثات لمساعدها الذكي Copilot، لتقدّم تجربة أكثر تفاعلاً تشمل أنظمة ويندوز 10 و11 وتطبيق الهواتف المحمولة.

تعاون جماعي أكثر ذكاءً

من بين أبرز الميزات الجديدة خاصية “Groups” التي تسمح بعدة مستخدمين بالتفاعل في محادثة واحدة داخل “كوبايلوت”، سواء لتبادل الأفكار أو التخطيط الجماعي أو الدراسة. وتؤكد الشركة أن الميزة تحافظ على الخصوصية بتعطيل الذاكرة الشخصية أثناء الدردشات الجماعية.

“Mico”.. وجه جديد لمايكروسوفت

قدّمت مايكروسوفت شخصية رقمية تفاعلية باسم “Mico” تجمع بين الطابع الودي والتعبيري. وتُظهر الشخصية ملامح تتغيّر تبعًا لمزاج المستخدم، في تذكير أنيق بشخصية “Clippy” القديمة لكن بتقنيات متقدمة وسلوك أكثر واقعية.

“Real Talk”.. محادثات طبيعية وواقعية

ميزة أخرى لفتت الانتباه هي “Real Talk” التي تمنح كوبايلوت أسلوب حوار أكثر صدقًا وتنوعًا، بعيدًا عن الردود المبالغ في إيجابيتها، ما يجعل التجربة أقرب للتفاعل الإنساني الحقيقي.

وأوضحت مايكروسوفت أن الهدف هو جعل المحادثات “أعمق وأكثر جدية”، مضيفةً أن النموذج الجديد سيُتاح كخيار للمستخدمين دون فرضه على الجميع.

“Journeys”.. استكمال المهام الرقمية

وفي متصفح Edge، أضافت الشركة وضع “Copilot Mode” وميزة “Journeys” التي تتيح للمستخدم متابعة أنشطته السابقة واقتراح الخطوات التالية تلقائيًا، مع واجهة جديدة تجمع الملفات والتطبيقات والمحادثات الأخيرة في صفحة واحدة.

شراكة راسخة مع OpenAI

ورغم التغييرات، تؤكد مايكروسوفت استمرار شراكتها مع OpenAI لتطوير النماذج اللغوية، مع انفتاحها على إدماج أفضل التقنيات من مصادر أخرى لتحسين جودة التجربة.

التحديثات الجديدة متاحة مجانًا دون اشتراك مدفوع، ويمكن استخدامها حتى بحسابات جوجل أو آبل، في خطوة تهدف إلى جعل كوبايلوت أداة يومية متاحة للجميع.