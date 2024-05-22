مايكروسوفت تعلن عن مزايا جديدة لمتصفح إيدج Edge

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من المزايا الجديدة لمتصفح الإنترنت إيدج Edge، من بينها ميزة ترجمة مقاطع الفيديو ودبلجتها، بالإضافة إلى تحسينات أمنية مهمة تهدف إلى حماية المستخدمين والشركات من الثغرات الأمنية وتسريب البيانات.

ميزة ترجمة ودبلجة الفيديوهات

تسعى مايكروسوفت إلى تجاوز حاجز اللغة لمستخدميها من خلال توفير ميزة الترجمة الفورية لمقاطع الفيديو ودبلجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذه الميزة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى المتاح بلغات غير لغتهم الأصلية عبر مواقع متعددة، من بينها:

يوتيوب

كورسيرا

لينكدإن

بلومبرغ

رويترز

حاليًا، تدعم الميزة الترجمة من الإسبانية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى الألمانية والهندية والإيطالية والإسبانية، مع خطط لإضافة المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.

تحسينات أمنية لمتصفح إيدج

في إطار تعزيز الأمان، قدمت مايكروسوفت تحسينات موجهة للشركات والمؤسسات، منها:

منع لقطات الشاشة : سيتم تطبيق سياسات جديدة لمنع أخذ لقطات الشاشة من المواقع الحساسة أو المحمية، بهدف حماية البيانات داخل المؤسسات ومنع التسريبات.

: سيتم تطبيق سياسات جديدة لمنع أخذ لقطات الشاشة من المواقع الحساسة أو المحمية، بهدف حماية البيانات داخل المؤسسات ومنع التسريبات. إدارة التحديثات: سيتمكن مدراء تكنولوجيا المعلومات من تحديث كافة إصدارات إيدج، بما في ذلك إجبار إعادة التشغيل وتثبيت التحديثات وتفعيل التحديثات التلقائية، بالإضافة إلى تفعيل أو تعطيل مزايا معينة.

تلخيص مقاطع الفيديو

أضافت مايكروسوفت سابقًا ميزة تلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب، وهي ميزة تساعد المستخدمين على فهم محتوى الفيديو بسرعة ودون الحاجة إلى مشاهدته بالكامل.