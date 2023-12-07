مايكروسوفت تعلن عن خططها لتوفير تحديثات أمنية مدفوعة لنظام Windows 10

أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها لتوفير تحديثات أمنية مدفوعة لنظام Windows 10، بعد انتهاء الدعم الرسمي في عام 2025.

حيث ستسمح تلك التحديثات للشركات والأفراد الذين يرغبون في مواصلة استخدام Windows 10 بتلقي تحديثات الأمان الشهرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية.

الشركة: التحديثات مهمة للشركات والأفراد لحماية أنظمتهم

وقالت مايكروسوفت في بيان لها إن “هذه التحديثات ستساعد كل من الشركات والأفراد في الحفاظ على أنظمتهم من التهديدات الأمنية، وستتوفر هذه التحديثات مقابل رسوم مادية سنوية”، حيث ستبلغ تكلفة التحديثات الأمنية لنظام Windows 10 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 15 دولارا أمريكيا لكل جهاز سنويا، وستبلغ تكلفة التحديثات الأمنية للشركات الكبيرة 20 دولارا أمريكيا لكل جهاز سنويا.

وستكون التحديثات الأمنية متاحة لأجهزة Windows 10 التي تتوافق مع متطلبات النظام. ويمكن للمستخدمين التحقق من توافق أنظمتهم مع متطلبات النظام من خلال زيارة موقع مايكروسوفت على الويب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت مايكروسوفت في وقت سابق من العام الحالي 2023 أن نظام التشغيل Windows 10 22H2 سيكون الإصدار الأخير من نظام التشغيل Windows 10، وسيبدأ الدعم الرسمي لنظام Windows 10 22H2 في 14 أكتوبر 2025.

وتعد هذه الخطوة مهمة للشركات والأفراد الذين لا يرغبون في الترقية إلى نظام التشغيل Windows 11، حيث سيتمكن هؤلاء المستخدمون من تلقي تحديثات الأمان التي تضمن حماية أنظمتهم من التهديدات الأمنية.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار في استخدام نظام Windows 10 بعد انتهاء الدعم الرسمي في عام 2025 شراء تحديثات الأمان من مايكروسوفت.