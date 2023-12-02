مايكروسوفت تطلق خاصية جديدة لتحويل الهاتف الذكي إلى كاميرا ويب لأجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز

تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط هواتفهم الذكية بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، مما يمكنهم من استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب، هذه الخاصية تعفي المستخدمين من الحاجة لشراء كاميرات ويب باهظة الثمن، خاصة عند توافر كاميرا الهاتف الذكي.

ستتاح هذه الميزة من خلال تطبيق “فون لينك Phone Link” الذي تقدمه مايكروسوفت، والمتاح مجانًا لكل المستخدمين، الكود المرصود في أحدث إصدارات البرنامج يوحي بأن مايكروسوفت ستقدم خيارات لنقل صورة كاميرا الهاتف إلى الحاسوب، بما في ذلك القدرة على التحكم في اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية، وتفعيل خيار عدم الإزعاج، إلى جانب خيارات أخرى.

تضمنت مايكروسوفت في هذه الخاصية تأثيرات فيديو متعددة، مثل HDR والوضع الليلي وتثبيت الصورة وتنقيح الوجه، وميزة “التأطير التلقائي” التي تعمل بطريقة مماثلة لخاصية “في الوسط Centre Stage” التي تقدمها أبل، حيث تتيح هذه الميزة ضبط الظهور التلقائي للمستخدم في إطار الفيديو.

لا تزال الأجهزة التي ستدعم هذه الميزة غير محددة، لكن من المتوقع أن تقتصر في البداية على بعض إصدارات الهواتف الذكية، بما في ذلك بعض إصدارات سامسونج جالاكسي وأجهزة أخرى تعمل بنظام أندرويد 14.

يُشار إلى أن هناك تطبيقات أخرى متوفرة تقدم خاصية استخدام الهاتف الذكي ككاميرا ويب، مثل تطبيق Camo، تختبر مايكروسوفت حاليًا هذه الميزة، ولم يتم الإعلان بعد عن موعد إطلاقها رسميًا، وهي تشبه إلى حد كبير ميزة “استمرارية الكاميرا” التي أدرجتها شركة آبل مؤخرًا في أجهزتها.