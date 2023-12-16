مايكروسوفت تسعى لتبريد رقاقات الذكاء الاصطناعي بسوائل خاصة

تعتزم شركة مايكروسوفت في استخدام أنواع سوائل خاصة لتبريد رقاقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بدلا من الطرق التقليدية التي تستخدم المياه أو التهوية بالمراوح.

حيث سيتم غمر الرقاقات بتلك السوائل بشكل كامل لتبريدها.

يهدف هذا النهج الجديد إلى التغلب على مشكلة الحرارة الزائدة التي تواجه معالجات الذكاء الاصطناعي، حيث إن استخدام السوائل الخاصة يمكن أن يساعد في تعزيز أداء الرقاقات ومنع حدوث أي ضرر يمكن أن يحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتعاني مراكز البيانات التي تستخدم خوادم الذكاء الاصطناعي من استهلاك كميات كبيرة من المياه لعملية التبريد.

وبالتالي فإن استخدام السوائل الخاصة يعد بديلا أكثر فعالية من حيث تقليل استهلاك الموارد المائية، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي التبريد الفعال باستخدام السوائل الخاصة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل تأثيرات البيئة السلبية.

رقاقة جديدة مصممة لاستخدام السوائل

رقاقة الذكاء الاصطناعي الجديدة من مايكروسوفت، التي تحمل اسم Maia 100، تم تصميمها بحيث يمكن تبريدها باستخدام السوائل الخاصة، فيتم توصيل الرقاقة بما يسمى “اللوح البارد”، والذي يحتوي على مياه باردة تمنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء تشغيل الرقاقة.

خطوة على الطريق

هذه التقنية قد تكون خطوة نحو استخدام الغمر الكامل للتبريد، حيث يمكن وضع الخوادم بأكملها داخل خزانات تحتوي على سوائل خاصة.

ما هي أهمية سوائل التبريد

باستخدام السوائل لتبريد رقاقات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل استهلاك الموارد المائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي لعمليات تبريد الذكاء الاصطناعي.