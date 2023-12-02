مايكروسوفت تسعى لإطلاق متجر ألعاب محمول ينافس آبل وجوجل

تعكف مايكروسوفت حاليًا على مباحثات مع شركاء لإطلاق متجر ألعاب محمول، يهدف إلى منافسة آبل وجوجل في هذا القطاع، فيل سبنسر، رئيس قسم إكس بوكس، يؤكد أن هذا المتجر يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، حيث يجري العمل على تطويره بالتعاون مع شركاء يبحثون عن تنويع طرق تحقيق الأرباح عبر الأجهزة المحمولة.

توقعات إطلاق المتجر الإلكتروني

على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد حتى الآن لإطلاق المتجر الإلكتروني الخاص بمايكروسوفت، يشير فيل سبنسر، رئيس قسم إكس بوكس بالشركة، إلى أن الإطلاق قد يكون أقرب مما يتوقعه الكثيرون، يبدو أن سبنسر واثق من أن إطلاق المتجر لن يحتاج إلى سنوات طويلة، مما يعطي انطباعًا بأن مايكروسوفت تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق هذا الهدف في وقت قريب نسبيًا، مما يثير التكهنات والترقب في الأوساط التكنولوجية حول موعد ظهور هذه الخطوة الكبيرة في سوق ألعاب الهاتف المحمول.

توسيع خدمة Game Pass

قامت مايكروسوفت مؤخرًا بتوسيع خدمة Game Pass لتشمل 11 دولة جديدة في أمريكا اللاتينية، مما أسهم في زيادة عدد المشتركين بنسبة 7%، وقد لفت سبنسر الانتباه إلى بيرو وكوستاريكا كدولتين بارزتين في هذا التوسع.

أهمية البرازيل في السوق

تعد البرازيل أحد أهم الأسواق لخدمة Game Pass التابعة لمايكروسوفت، وتلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتوجيه الاتجاهات العالمية في صناعة الألعاب. في هذه السوق المتنامية، يحظى الهاتف المحمول بأهمية بالغة، حيث يمثل الوسيلة الرئيسية لوصول المستخدمين إلى الألعاب، هذا الاتجاه يسلط الضوء على تزايد شعبية الألعاب عبر الأجهزة المحمولة في البرازيل، مما يجعلها سوقًا جذابًا للشركات المطورة للألعاب، إذ يستخدم عدد كبير من اللاعبين في البرازيل هواتفهم الذكية كمنصة أساسية للترفيه عبر الألعاب، مما يعزز من أهمية هذا السوق في استراتيجيات التوسع والتطوير لشركات الألعاب العالمية. استحواذ على أكتيفيجن بليزارد

أتمت مايكروسوفت صفقة استحواذ ضخمة بقيمة 69 مليار دولار، حيث قامت بشراء شركة أكتيفيجن بليزارد، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق تأثيرها في عالم ألعاب الهاتف المحمول، هذا الاستحواذ يأتي في ظل التطورات الملحوظة والنجاح الذي حققته ألعاب مثل Candy Crush وCall of Duty Mobile، والتي تعد من روائع أكتيفيجن بليزارد، بذلك، تسعى مايكروسوفت إلى تعزيز مكانتها في سوق الألعاب المحمولة الذي يشهد نموًا متسارعًا، مستفيدة من القاعدة الجماهيرية العريضة والشعبية الكبيرة لهذه الألعاب.

تحديات التنظيمية والمنافسة

تخوض مايكروسوفت سباقًا للانخراط في سوق متاجر الألعاب المحمولة، وهو قطاع تنافسي بشدة ومحفوف بالتحديات التنظيمية، تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد معركة قانونية متوترة بين آبل وEpic Games، مما يجعل البيئة التنظيمية لهذا السوق معقدة ومتغيرة، تواجه مايكروسوفت بهذه الخطوة تحديات كبيرة، ليس فقط في إنشاء وتطوير متجرها للألعاب المحمولة، ولكن أيضًا في التنقل داخل هذه البيئة التنافسية الشديدة والتعامل مع القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكم هذا القطاع.