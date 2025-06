مايكروسوفت تستعد لمشاركة رؤيتها لمستقبل Xbox في حدث تحديث الأعمال

تستعد مايكروسوفت لمشاركة رؤيتها لمستقبل Xbox خلال حدث تحديث الأعمال المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يأتي هذا الإعلان وسط أسابيع من التكهنات حول التوسع المحتمل لألعاب Xbox الحصرية إلى منصات منافسة مثل Sony PlayStation وNintendo Switch.

حددت الشركة يوم الخميس، 15 فبراير، كموعد لهذا الحدث الهام لتحديث الأعمال، بهدف إلقاء الضوء على ما يخبئه المستقبل لـ Xbox، تم تداول شائعات حول إمكانية توفر ألعاب مثل Hi-Fi Rush، Sea of Thieves، Starfield، وIndiana Jones and the Grand Circle قريبًا على منصات الألعاب غير التابعة لمايكروسوفت.

بينما لم تتناول مايكروسوفت هذه الشائعات بشكل مباشر، لم يقم فيل سبنسر، رئيس Xbox، بنفيها الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن حدث 15 فبراير، صرح سبنسر، “نحن نسمعكم، نراكم، ونحن نخطط لحدث تحديث أعمال لمشاركة أحدث التطورات، نتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول رؤيتنا لمستقبل Xbox.”

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

تقدم مايكروسوفت تحديث الأعمال كبث رسمي لبودكاست Xbox، مع توفر البودكاست على منصة يوتيوب Xbox، سيشارك في الحدث فيل سبنسر بجانب سارة بوند، رئيسة Xbox، ومات بوتي، رئيس استوديوهات ألعاب Xbox، مما يشير إلى أن إعلانات كبيرة قد تكون في الأفق.

يأتي الحدث بعد تلميحات من بيانات الألعاب التي تم استخراجها مسبقًا تشير إلى إطلاق Hi-Fi Rush لـ Sony PlayStation وNintendo Switch في وقت سابق من هذا الشهر، وقد عززت التكهنات حول Hi-Fi Rush وSea of Thieves انتقالهما إلى منصات أخرى بشائعات أن Starfield قد تظهر أيضًا على Sony PlayStation، تشير التقارير الأخيرة إلى أن مايكروسوفت تفكر في إطلاق لعبة Indiana Jones and the Grand Circle القادمة على Sony PlayStation أيضًا.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024