مايكروسوفت تستعد لإطلاق حواسيب Surface بمعالج Snapdragon X Elite لتحدي معالج M3 من آبل

تتجه مايكروسوفت للترويج لحواسيبها المحمولة الجديدة المزودة بنظام ويندوز ومعالج كوالكوم سنابدراجون إكس إيليت، متوقعةً تفوقها على أجهزة ماك بوك آير من آبل التي تعمل بمعالج M3.

الشركة تعتمد على تقارير داخلية تُظهر ثقتها في أن هذه المعالجات الجديدة ستتفوق في مجالات مثل المعالجة الأساسية والذكاء الاصطناعي ومحاكاة التطبيقات.

من المنتظر أن تستعرض مايكروسوفت في حدثها المقبل كيف أن حواسيب ويندوز الجديدة ستقدم محاكاة تطبيقات أسرع مقارنةً بنظام Rosetta 2 من آبل.

يأتي معالج Snapdragon X Elite بناءً على معمارية ARM، مماثلاً لمعالجات آبل سيليكون، وقد سجل أداءً متفوقًا بنسبة 21٪ على M3 في اختبارات النوى المتعددة بحسب Geekbench 6.

تبدو استراتيجية مايكروسوفت محددة بمقارنة الأداء مع ماك بوك آير الذي يفتقر إلى مروحة تبريد، ربما تجاهلاً لمقارنته بالنسخ الأكثر قوة مثل ماك بوك برو أو الإصدارات المتطورة من معالج M3.

وتشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستعلن عن حواسيب Surface Pro 10 وSurface Laptop 6 الجديدة المزودة بمعالج Snapdragon X Elite بحلول نهاية مايو، مما يؤكد على التنافسية العالية في سوق الحواسيب المحمولة.