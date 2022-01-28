مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو بسعر خيالي

على مدى العامين الماضيين ،أي في ظل انتشار وباء كورونا ، شهدت شركات التكنولوجيا فترات تطور ونمو أقتصادياُ ،في حين كان هناك تراجع في الاهتمام بالشركات التقليدية ، بدا واضحا في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تضاعف عددها تقريبا ، حيث كان هناك خمس صفقات بقيمة مليار دولار أو أكثر، وكانت بعض هذه الصفقات تعتبر اقتناص للفرص في حالة الصعود والنمو،وهذا ما حدث حين أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية للتكنولوجيا، أنها ستستحوذ على واحدة من أكبر شركات تصنيع ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد” (Activision Blizzard) مقابل 68.7 مليار دولار.

مايكروسوفت تتعاقد على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ

خلال تقرير نشرته شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عبر وسائل الاعلام ، أعلنت أنها ستستحوذ على واحدة من أكبر شركات تصنيع ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد” (Activision Blizzard) ،و التي تراجعت أسهمها أكثر من 37% ،في العام الماضي، متأثرة بمزاعم التحرش الجنسي للموظفين وسوء السلوك من قبل العديد من كبار المديرين ،حيث تُعَد هذه الصفقة الأعلى في تاريخ “مايكروسوفت”، وقالت مايكروسوفت إنها ستدفع هذا المبلغ كاملا لمطور ألعاب الفيديو ” أكتيفيجن بليزارد “، ويمثل عرض مايكروسوفت البالغ 95 دولارًا للسهم علاوة قدرها 45% عن إغلاق أكتيفجن، حيث كانت أسهم أكتيفجن عند 83.35 دولارًا أمريكيًا قبل بدء التعاملات الرسمية.

تفاصيل أكبر صفقة ألعاب في التاريخ

وخلال التقرير تتضمن الصفقة علي عدة امتيازات مبدعة مثل :

Call of Duty -وCandy Crush -Warcraft.

تعزيز مكانها في مجال الالعاب الالكترونية التي تشتهر بها بفضل وحدة ألعاب “إكس بوكس” الخاصة بها، والتي بمجرد اكتمالها ستجعلها ثالث أكبر شركة لألعاب الفيديو من حيث الإيرادات، بعد شركتي “تينسينت” الصينية العملاقة، و”سوني” المنافسة الدائمة وصاحبة “بلاي ستيشن”.

وجود 30 استوديو داخليا لتطوير الألعاب.

إطلاق ألعاب “أكتيفيجن بليزارد” (Activision Blizzard) في Game Pass، وهو اشتراك يتيح اللعب بعشرات ألعاب الفيديو.

وربما تعتبر صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بهذا المبلغ الهائل تشير إلى أهمية هذا الجانب من قطاع التكنولوجيا ،الذي زاد الإقبال عليه في الآونة الأخيرة مع أزمة وباء كورونا ،فهي أكتر الفئات نشاطاُ وإثارة في مجال الترفيه ، فقبل سنوات ليست بالكثيرة كانت ألعاب الفيديو قاصرة على فئة صغيرة في المجتمعات المتقدمة، أي تلك التي يمكنها تحمل كلفة شراء أجهزة ألعاب مثل بلاي ستيشن أو ناينتندو أو إكس بوكس.