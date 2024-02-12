مايكروسوفت تختبر ميزة ‘Auto HDR’ في ويندوز 11 لتحسين جودة الألعاب

في أحدث مساعيها لتطوير تكنولوجيا الألعاب، تقوم مايكروسوفت بتجربة ميزة جديدة في نظام ويندوز 11 تسعى إلى تعزيز جودة الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، هذا الخيار، المعروف بـ”Auto HDR”، تم اكتشافه في أحدث نسخة تجريبية من ويندوز 11، ويُظهر التزام مايكروسوفت بدمج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة لعب مُحسنة تتميز بسلاسة أكبر وتفاصيل أدق.

تعزيز الألعاب بالذكاء الاصطناعي:

ميزة “Auto HDR” المتاحة ضمن إعدادات ويندوز 11، كما توضح مايكروسوفت، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء الألعاب المدعومة، مما يجعلها تعمل بشكل أنعم وتحسن من جودة التفاصيل، هذه الخاصية تأتي كجزء من اتجاه أوسع يتبنى استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات بطاقات الرسوميات الخاصة بالحواسيب الشخصية، أمثلة على هذه التقنيات تشمل DLSS من Nvidia، FSR من AMD، وXeSS من Intel، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز جودة الصورة في الألعاب، هذا النهج يمكن أن يحسن الرسوميات داخل الألعاب دون الحاجة إلى ترقية الأجهزة إلى أحدث الطرازات.

التوافق ومتطلبات الأجهزة:

من المرجح أن تحسن الميزة الجديدة من تجربة اللعب على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 11، ومع ذلك، قد يقتصر استخدامها على الأجهزة الحديثة ويمكن أن تحتاج إلى مواصفات معينة مثل وحدات معالجة عصبية (NPU) أو معالجات مزودة بأنوية مخصصة للذكاء الاصطناعي، مثل الجيل الجديد من معالجات Intel Core Ultra، تستخدم هذه الميزة الجديدة خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل وتحسين الصور في الألعاب بشكل ذكي، من خلال التعرف على عناصر مثل الحواف والألوان والتفاصيل، ومن ثم إضافة بكسلات جديدة لتحسين دقة الصورة دون التأثير على جودتها، مما يؤدي إلى تعزيز الجرافيكس في الألعاب بشكل ملحوظ.

التطورات المستقبلية والدعم:

من المنتظر أن تعلن مايكروسوفت قريبًا عن تفاصيل إضافية بشأن خاصية “Auto HDR” والعناوين الإلكترونية التي ستستفيد منها، هذا يؤكد على عزم مايكروسوفت لمواصلة الابتكار في مجال الألعاب، مؤمنة بأن نظام ويندوز 11 سيبقى في الصدارة فيما يتعلق بتقديم أفضل التجارب الألعابية المتطورة.

تمثل ميزة “Auto HDR” في ويندوز 11 تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الألعاب، مما يتيح للاعبين الاستمتاع بتجارب ألعاب عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع استعداد عملاق التكنولوجيا لكشف المزيد من المعلومات، كما تنتظر مجتمع الألعاب بفارغ الصبر تطبيق هذه الميزة على نطاق أوسع، واعدة بمستقبل حيث الألعاب ليست فقط أكثر غمرًا ولكن أيضًا مذهلة بصريًا.