مايكروسوفت تحدث وثائق الدعم الخاصة بإصدارات Surface

قامت “Microsoft” بتحديث وثائق دعم أجهزة “Surface”، من خلال إضافة مجموعة من المعلومات الجديدة المرتبطة بطريقة تخطيط الشركة؛ لدعم حواسيب Surface بآخر التحديثات البرمجية.

تفاصيل تحديث وثائق الدعم

كانت “Microsoft” ملتزمة في الأصل منذ بداية إطلاق هذه الإصدارات، بإمداد حواسيب “Surface” بآخر التحديثات البرمجية لمدة أربع سنوات، ولكن هذا الأمر تغير مؤخرًا.

حيث تشير الوثائق المحدثة إلى أن جميع أجهزة حاسوب “Surface”، التي تم شحنها بعد اليوم من شهر يناير لعام 2021، سوف تحظى بست سنوات من إضافة التحديثات البرمجية الأخيرة.

بينما تحظى حواسيب “Surface” التي تم شحنها قبل هذا التاريخ، بأربع سنوات فقط من تلقي التحديثات البرمجية.

وهذا يعني أن الحواسيب الآتية من “Surface”، قد حصلت على الدعم لعامين إضافيين، وهم كالتالي:-

Surface Pro 7 Plus.

Surface Go 3.

Surface Laptop 4.

Surface Laptop Go 2.

Surface Studio 2 Plus.

Surface Laptop Studio.

Surface Pro 8.

Surface Pro X.

Surface Laptop SE.

Surface Laptop 5.

Surface Pro 9.

Surface Go 4.

Surface Laptop Go 3.

Surface Laptop Studio 2.

متى يتوقف إرسال التحديثات لبعض أجهزة Surface؟

من المنتظر أن يتم إيقاف الدعم عن أغلبية الأجهزة التي كان إصدارها قبل 2021 مع نهاية العام المقبل 2024؛ مما يعني أنها ستتوقف عن تلقي التحديثات الخاصة بالبرامج الثابتة.

ومن الجدير بالذكر أن التحديث لا يتضمن إصدارات Surface Duo و Surface Duo 2، حيث إنه لا يتم النظر إليهما كأجهزة Surface.