“مايكروسوفت” تتيح استخدام أداة الذكاء الاصطناعي “Copilot” لمستخدمي نظام “ويندوز 10”

أعلنت الشركة الرائدة في مجال البرمجيات “مايكروسوفت” أن أداتها الخاصة العاملة بالذكاء الاصطناعي المتقدم المعروفة بـ“Copilot“ متاحة الآن لمستخدمي نظام التشغيل “ويندوز 10” من خلال إصدار “Preview” والذي يتضمن تكاملاً كاملاً مع “Copilot“.

يمكن تشغيل “Copilot” في نظام “ويندوز 10” بشكل مشابه لطريقة عمله في نظام “ويندوز 11″، حيث يوجد زر على الجانب الأيمن من شريط المهام، ويمكنك من فتح واجهة الدردشة الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات وإنشاء النصوص.

هل سوف تعمل هذه الميزة بطاقتها الكاملة مثل Windows 11 ؟

توجد بعض الاختلافات البسيطة في الميزات المتعلقة بهذه الأداة بين “ويندوز 11” و”ويندوز 10″، وذلك بسبب عدم توفر بعض الخصائص في “ويندوز 10” والتي أصبحت موجودة في النظام الجديد “11”.

على أية حال أصبح بإمكان مستخدمي “Windows 10 Home” أو “Windows 10 Pro” الذين يشتركون في خدمة “Release Preview” اختبار ميزة “Copilot“، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع فقط قبل أن يتاح استخدام هذه الميزة الجديدة لجميع مستخدمي “ويندوز 10” حول العالم.

إعادة الحياة إلى النسخة الأكثر شعبية من أنظمة تشغيل Microsoft

من الجدير بالذكر أنه في الأسبوع الفائت أوضحت “مايكروسوفت” أنها قامت بإعادة النظر في استراتيجيتها تجاه نظام التشغيل “ويندوز 10″، وذلك قبل مرور أقل من عامين على خططها لإنهاء الدعم لهذا النظام.

حيث أكدت “مايكروسوفت” على أنها تقوم بتكثيف الاستثمارات في تطوير نظام التشغيل “ويندوز 10″، وأشارت إلى إمكانية تضمين المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وعلى الرغم من ذلك، أكدت أنها لن تقدم أي تحديثات رئيسية لنظام التشغيل “ويندوز 10”.

وخلال الأسبوع الماضي أكد “آرون وودمان” نائب رئيس التسويق في “ويندوز”، أن هذا هو الإصدار النهائي لـ “ويندوز 10″، وأن الشركة لن تقوم بتغيير ذلك، حيث أوضح قائلاً: “نحن لا نعتزم إجراء أي تغييرات على تاريخ نهاية الدعم لنظام التشغيل ويندوز 10، الذي سيظل سارياً حتى 14 أكتوبر 2025”.

ومن غير المفاجئ أن يتم إدراج “Copilot” في نظام التشغيل “ويندوز 10″، حيث يحتفظ هذا النظام بشعبية كبيرة، خاصة مع تأخر اعتماد بعض المستخدمين لنظام التشغيل “ويندوز 11”.

وفقاً للبيانات الداخلية لـ “مايكروسوفت”، كشف تقرير حديث أن نظام التشغيل “ويندوز 11” قد وصل إلى 400 مليون جهاز فقط بعد مرور عامين على إطلاقه، بينما نظام التشغيل “ويندوز 10” وصل إلى هذا الانجاز بعد عام تقريباً من إصداره، وتجاوز حد الـ 600 مليون مستخدم بعد أكثر من سنتين عقب اطلاقه.