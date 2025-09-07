تقنية

مايكروسوفت: آسيا وأوروبا سيعانون من بطء في الانترنت الأيام القادمة

أحمد مراد

قالت شركة مايكروسوفت أنه من المحتمل حدوث بطء في خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة في قارتي آسيا وأوروبا بسبب حدوث انقطاعات بالكابلات البحرية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في منشور رسمي من قبل مجلة «نيوزويك» الأمريكية، وأضافت مايكروسوفت أن مستخدمي الخدمة السحابية “أزور” azure، سيعانون من تباطؤًا ملحوظا بسبب انقطاع الكابلات البحرية التي تغطي مساحة كبيرة في قارتي آسيا وأوروبا.

وأوضحت مايكروسوفت أن أهمية هذه الكابلات تتمركز في إتاحة التواصل عبر البريد الإلكتروني، ونشر الفيديوهات والمحتوى بشكل عام على منصات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تشغيل خدمات الـ AI.

واستفاضت الشركة العملاقة في مجال البرمجيات في الحديث عن الكابلات التي انقطعت، وقالت بأنه على الرغم من أنها محصنة بإحكام إلا أن السفن العملاقة الخاصة بالصيد أو مراسيها التي تسحب في قاع المحيط قد تكون سببا في تحطمها.

ولم تنسى مايكروسوفت تطمين المستخدمين بأنها تدرس خطة بديلة لإدارة الأزمة الكبيرة عن طريق استخدام مسارات احتياطية يعمل عليها المهندسون الآن من أجل تقليل تأثير العطل.

ووعدت الشركة جميع المستخدمين بأنها ستعمل جاهدة بمتابعة الموقف بشكل لحظي حتى عودة الخدمات، وذلك على الرغم من أن عملية إصلاح الكابلات ستستغرق وقت طويل وتكلفة كبيرة.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


