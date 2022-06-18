ماهي تطبيقات أندرويد الخبيثة التي حظرتها جوجل من متجرها

تعتبر عملية تنزيل تطبيق أندرويد من متجر بلاي، عملية آمنة في جميع الحالات تقريبا، ولكن نجد أنه في بعض الحالات يجب ان يتم تحري الدقة قبل تحميل بعض التطبيقات، وهي التطبيقات التي تلزم فحص الحماية الخاصة بمنصة جوجل، وذلك لكونها تنجح في وصول البرامج الضارة إلى المتجر وقبل أن يتم التعرف عليها والقضاء عليها تحصد آلاف من عمليات التنزيل، والتي قد تكون في بعض الأحيان مضرة على الهاتف ويتم تصنيفها من التطبيقات الخبيثة، ومن خلال هذه السطور نستعرض اهم تطبيقات أندرويد خبيثة حظرتها جوجل من متجرها والتي قد تم تحديدها.

تطبيقات أندرويد خبيثة حظرتها جوجل من متجرها

وبناء على ما تم ذكره موقع “gizchina”، فقد تم اكتشاف من جانب باحثو شركة الأمن السيبراني SecneurX ووكالة تكنولوجيا المعلومات D3Lab وشركة مكافحة الفيروسات Kaspersky، مجموعة من التطبيقات الأندرويد التي جاءت تحتوي على العديد من الاصوات والتي يمكنها ان تعمل على خداع المستخدمين وسرقة تفاصيلهم المصرفية، وقد وشارك الباحثين السيبرانيين تاتيانا شيشكوفا وإيجور جولوفين، الكثير من التفاصيل حول التطبيقات الستة الضارة على موقع تويتر، وهي التطبيقات التي تم تحميلها من جانب عشرات الآلاف من مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم، وقد جاءت هذه التطبيقات تتضمن تطبيقات لوحة المفاتيح أو الترجمة أو تطبيقات الكاميرا وغيرها، والعديد من انواع البرامج الضارة التي يصعب اكتشافها مثل Trojan أوJoker.

6 تطبيقات اندرويد تم حظرها من جوجل

وقد أعلنت شركة “جوجل” العالمية رسميا إنها قد حرصت على أزالت التطبيقات الستة الخبيثة على اجهزة الاندرويد، والتي جاء حذفها بعدما تم التحقق من النتائج التي توصل إليها الخبراء، وقد جاءت هذه التطبيقات الستة على النحو التالي.