ماهو نظام “Gemini” الجديد.. وما الفرق بينه وبين “Bard”

أعلنت جوجل أنها أعادت تسمية نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Bard chatbot إلى “Gemini“، وأطلقت أيضا تطبيق Gemini مخصصًا لنظام Android، وأعلنت أن نموذج Gemini Ultra 1.0 وهو الإصدار الأكبر والأكثر قدرة على أداء المهام سيتم طرحه للجمهور.

ومن الواضح أن Gemini هو المستقبل ولم يقتصر التغيير على اسم النموذج فقط، حيث يقول “هسياو” الذي يدير بارد (Gemini) في جوجل: “أعتقد أنها خطوة أولى مهمة للغاية نحو بناء مساعد حقيقي للذكاء الاصطناعي، إنها محادثة، ومتعددة الوسائط، وهي أكثر فائدة من أي وقت مضى.”

حتى الآن لا يبدو أن Google ستتخلص من المساعد القديم بالكامل، لكن الشركة قامت بإلغاء إعطاء الأولوية للمساعد لفترة من الوقت.

مميزات Gemini:

فهم وشرح مختلف أنواع المعلومات: يمكن لـ Gemini فهم النصوص والصور والصوت والتعليمات البرمجية، مما يجعله أفضل في الإجابة على الأسئلة المعقدة وشرح الاستدلال في مجالات مثل الرياضيات والفيزياء.

مثال: يمكن لـ Gemini الإجابة على أسئلة مثل “كيف يعمل محرك الاحتراق الداخلي؟” أو “ما هي نظرية النسبية؟” بطريقة واضحة وموجزة.

متعدد اللغات: يدعم Gemini العديد من اللغات، مما يسمح له بالتواصل مع المستخدمين من جميع أنحاء العالم.

سهل الاستخدام: تم تصميم Gemini ليكون سهل الاستخدام، حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال واجهة مستخدم بسيطة تتضمن مربعًا لإدخال النصوص أو الأوامر.

قابل للتوسع:يمكن استخدام Gemini في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل إنشاء محتوى تعليمي، أو إجراء البحوث العلمية، أو إنشاء ألعاب أو تطبيقات ترفيهية.

نماذج Gemini:

Gemini Ultra: هو النموذج الأكبر والأكثر قدرة على أداء المهام.

مثال: يمكن استخدامه لإنشاء نماذج واقعية ثلاثية الأبعاد أو كتابة سيناريوهات أفلام.

مثال: يمكن استخدامه لإنشاء نماذج واقعية ثلاثية الأبعاد أو كتابة سيناريوهات أفلام. Gemini Pro: هو “أفضل نموذج للتوسع عبر مجموعة واسعة من المهام”.

مثال: يمكن استخدام Gemini Pro لإنشاء محتوى إبداعي مثل القصائد أو النصوص أو الموسيقى.

مثال: يمكن استخدام Gemini Pro لإنشاء محتوى إبداعي مثل القصائد أو النصوص أو الموسيقى. Gemini Nano: هو نموذج لأكثر كفاءة للمهام المعقده.

مثال: يمكن استخدامه على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتشغيل التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أمثلة على استخدامات Gemini:

التعليم: إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي، مثل الدروس والاختبارات والألعاب.

البحث: يمكن استخدام Gemini لتحليل البيانات وإجراء البحوث العلمية.

الترفيه: إنشاء ألعاب وتطبيقات ترفيهية.

الأعمال: يمكن استخدام Gemini لتحسين العمليات التجارية، مثل خدمة العملاء والتسويق.

يمكن استخدام Gemini في مجموعة واسعة من التطبيقات الأخرى.

الفرق بين Bard و Gemini

المقارنة Bard Gemini الاسم السابق LaMDA – التعريف تطبيق ذكاء اصطناعي نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط التركيز لغة، محادثة، كتابة إبداعية نص، صور، صوت، تعليمات برمجية الإصدارات – Ultra, Pro, Nano التوفر متاح للجميع متاح للجميع وأيضا قيد التطوير والتحديث أمثلة على التطبيقات كتابة نصوص، تلخيص مقالات، ترجمة، إجابة أسئلة محتوى تعليمي تفاعلي، تحليل بيانات، ألعاب، تحسين أعمال

بشكل عام، يعد Gemini نظام ذكاء اصطناعي جديد وواعد له القدرة على تغيير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا.

مستقبل نموذج Gemini:

لا يزال Gemini قيد التطوير، لكن من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والبحث والترفيه والأعمال.

من المرجح أن يصبح Gemini أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر قدرة مع مرور الوقت.

من المهم أن نكون على دراية بالتحديات التي تواجه Gemini، مثل واجهة المستخدم والخصوصية.

آمل أن يكون هذا الموضوع قد أعطاك كل ما تحتاجه عن نظام Gemini الجديد.