مارك يُعلنها و Instagram يفعلها ويضيف 3 ميزات ثورية جديدة انتظرها الملايين

إسلام عوض

أضاف تطبيق Instagram عدداً من الميزات الهائلة على مدار الفترة القليلة الماضية، وذلك في إطار المنافسة بينه وبين التطبيقات الأخرى المشابهة، وأي تطبيق يريد جلب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وهذا لا يحدث إلا بإغراءات، وتتمثل هذه الإغراءات في المميزات التي يضيفها كل تطبيق.

مارك يُعلنها و Instagram يفعلها ويضيف 3 ميزات ثورية جديدة انتظرها الملايين

Instagram يضيف ميرات جديدة

ومؤخراً كشف “مارك” مالك منصة إنستجرام وفيس بوك وكذلك واتساب، عن حصول Instagram على ميزة جديدة، وهذه الميزة متاحة الآن ببعض الدول مثل البرازيل وتركيا، وسيتم إضافتها لمستخدمي التطبيق بباقي الدول قريباً، وهذه الميزة عبارة عن جعل القصص بشكل عمودي على جانب الشاشة، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة التنقل بينها، والإضطلاع على أحدث القصص المنشورة بشكل سريع.

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كما ذكرت بعض المواقع التقنية المهتمة بأخبار Instagram أن التطبيق حصل على ميزة أخرى تتيح للمستخدمين ترتيب الفيديوهات والصور المنشورة على حساباتهم دون التقييد بتاريخ نشرها، حيث يمكن للمستخدم الآن أن يصعد بصورة أو فيديو منشور بتاريخ قديم ليظهر في المقدمة قبل صورة أخرى منشورة بتاريخ حديث.

كما حصل إنستجرام على ميزات أخرى في وقت سابق، مثل ميزة Visual Replies التي تتيح للمستخدم الرد على التعليفات بالمنشورات عبر مقاطغ الفيديو باستخدام Reels.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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