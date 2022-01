مارك يُعلنها و Instagram يفعلها ويضيف 3 ميزات ثورية جديدة انتظرها الملايين

أضاف تطبيق Instagram عدداً من الميزات الهائلة على مدار الفترة القليلة الماضية، وذلك في إطار المنافسة بينه وبين التطبيقات الأخرى المشابهة، وأي تطبيق يريد جلب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وهذا لا يحدث إلا بإغراءات، وتتمثل هذه الإغراءات في المميزات التي يضيفها كل تطبيق.

ومؤخراً كشف “مارك” مالك منصة إنستجرام وفيس بوك وكذلك واتساب، عن حصول Instagram على ميزة جديدة، وهذه الميزة متاحة الآن ببعض الدول مثل البرازيل وتركيا، وسيتم إضافتها لمستخدمي التطبيق بباقي الدول قريباً، وهذه الميزة عبارة عن جعل القصص بشكل عمودي على جانب الشاشة، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة التنقل بينها، والإضطلاع على أحدث القصص المنشورة بشكل سريع.

كما ذكرت بعض المواقع التقنية المهتمة بأخبار Instagram أن التطبيق حصل على ميزة أخرى تتيح للمستخدمين ترتيب الفيديوهات والصور المنشورة على حساباتهم دون التقييد بتاريخ نشرها، حيث يمكن للمستخدم الآن أن يصعد بصورة أو فيديو منشور بتاريخ قديم ليظهر في المقدمة قبل صورة أخرى منشورة بتاريخ حديث.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022