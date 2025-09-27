مارك زوكربيرج يحيي الحضارة المصرية بفيديو مذهل عبر خدمة Meta AI Vibes

أثار مارك زوكربيرج، مؤسس شركة “ميتا”، جدلاً واسعًا بعد نشره فيديو مُبتكر عن الحضارة المصرية القديمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خدمته الجديدة Vibes. الفيديو الذي جمع بين الواقعية واللمسة العصرية خطف أنظار المتابعين على فيسبوك وإنستجرام، حيث قدّم صورة مختلفة للتاريخ المصري القديم بعيدًا عن النمط التقليدي.

فيديو الحضارة المصرية بالذكاء الاصطناعي

ظهر في الفيديو فتاة بملامح مصرية ترتدي الزي الفرعوني وهي تقف على شرفة تطل على نهر النيل والأهرامات، في مشهد يحاكي المزج بين الماضي والحاضر. المحتوى أثبت قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم التراث الثقافي بطريقة مؤثرة وبسيطة، الأمر الذي لاقى إعجاب الكثيرين من المتابعين.

ما هي خدمة Vibes من ميتا

تعتمد الخدمة على الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع فيديو مُعبرة وفنية.

يمكن للمستخدمين إنشاء فيديوهات جديدة أو تعديل مقاطع جاهزة وإضافة مؤثرات موسيقية وبصرية.

تتيح مشاركة المحتوى مباشرة على منصات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام.

ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي

رغم الإعجاب بالفيديو الخاص بالحضارة المصرية، واجهت خدمة Vibes انتقادات لاذعة من بعض المستخدمين الذين اعتبروا أن ميتا تناقض تصريحاتها السابقة حول محاربة المحتوى غير الأصيل.

زوكربيرج الشغوف بالحضارات

اختيار الحضارة المصرية كأحد النماذج في الفيديو يعكس شغف زوكربيرج بالثقافات التاريخية، خاصة أن المشهد قدّم مزيجًا مبسطًا جعل التاريخ المصري القديم أقرب وأسهل للفهم أمام الأجيال الجديدة المعاصرة.

ما بين الإشادة والانتقاد، يظل فيديو الحضارة المصرية بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز تجارب ميتا في مجال المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، والذي قد يفتح الباب أمام استخدامات مستقبلية أوسع لعرض التراث الإنساني بشكل مبتكر وجذاب.

