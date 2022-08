ماذا يفعل سوار Whoop الذكي الذي يرتديه محمد صلاح منذ بداية الموسم الحالي

لاحظ عشاق هداف الدوري الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني المصري محمد صلاح ارتدائه سوار ذكي منذ بداية الموسم الحالي، السوار من نوع Whoop الأمريكي ويوفر لمرتديه الكثير من المعلومات حول حالته الصحية ومؤشراته الحيوية، كما يوفر السوار الذي يعد طفرة تكنولوجية تتبع دقيق لمستوى اللياقة البدنية والقدرة على التعافي والاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي يبذله الرياضيين في تدريباتهم أو المباريات التي يخوضونها، وهذا ما يحتاجه النجم المصري محمد صلاح خاصة وأنه حريص بشكل كبير على مدى الجاهزية والاستعداد البدني.

ويمكن تلخيص أهم ما يوفره سواء Whoop الذكي فيما يلي:

جدير بالذكر أن السوار يتم ارتدائه بشكل مستمر حتى أثناء النوم والاستحمام بل والسباحة أيضاً، حيث أنه مقاوم للمياه، ويتكون السوار من جهاز صغير الحجم مثبت بأشرطة مرنة تلتف حول المعصم بشكل انسيابي لا يعيق القيام بأي أعمال، ويعلم السوار من خلال تطبيق باشتراك شهري قيمته 30 دولار.

ويعتبر الكثير من الرياضين سوار Whoop الذكي الجديد بمثابة مدرب خاص وأمين، يساعدهم ويرشدهم للاهتمام والمحافظة على مستويات اللياقة البدنية لهم، ويساعدهم في تطوير أدائهم البدني بشكل عملي مدروس.

أما فيما يخص النجم العالمي محمد صلاح، فقد بدأ صلاح أولى مبارياته الرسمية لهذا الموسم بمستوى رفيع، حيث كان له دور في الثلاثة أهداف التي أحرزها فريقه وفاز بهم على منافسه اللدود مانشستر ستي، وأستطاع تحقيق أول بطوله له هذا الموسم وهي التتويج بلقب الدرع الخيرية، فالهدف الأول من صناعة صلاح، والهدف الثاني هو الذي سجله، وساعد في صناعة الهدف الثالث.

واستطاع صلاح أن يسجل 8 أهداف ويصنع 5 آخرين خلال مباريات ليفربول مع مانشستر ستي، ليصبح بذلك أعلى منافس تضرر من وجود صلاح ضمن صفوف الريدز.

