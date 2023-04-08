ماذا فعل WhatsApp| تحديث منتظر من واتساب يُغضب بعض النساء ويُسعد الرجال

خلال الأيام القليلة الماضية أصدر واتساب العديد من المميزات التي يطلبها المستخدمون، لتسهيل مهمة استخدام التطبيق ولجعله أكثر سهولة، ولذلك بين الحين والآخر يقوم WhatsApp بإضافة تحديث جديد ينافس به التطبيقات الأخرى، ويلبي طلبات المستخدمين، ويبقى دائماً في صدارة تطبيقات المراسلات الفورية.

ميزة واتساب والدردشات المقفلة

ودائماً تحب الزوجة أن تتصفح هاتف زوجها وتتطلع على رسائل واتساب وماسنجر وغير ذلك، وإذا قام بغلق الهاتف برقم سري أو نمط فإنها تصر على معرفته، لكي تكون على اضطلاع دائم ومستمر بمراسلات زوجها، ولكن التحديث الجديد من WhatsApp سوف يفقد النساء هذه الميزة، وسيحمل أنباء غير سعيدة للسيدات.

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حيث يضمن التحديث الجديد في WhatsApp واتساب تأمين بعض الرسائل وعدم القدرة على الوصول إليها إلا من خلال رمز مرور أو بصمة الإصبع، ولذلك أفرح هذا التحديث بعض الرجال الذين لا يحبون أن يطلع أحد على رسائلهم حتى ولو كانت زوجاتهم.

حيث سيتمكن المستخدمون من القيام بإضافة أي دردشة إلى القائمة الجديدة التي تسمى الدردشات المقفلة، ومن أجل الوصول إلى تلك الرسائل فإن الأمر سيحتاح رقم المرور أو بصمة الإصبع، الأمر الذي يعطي المستخدمين طبقة إضافية جديدة من الحماية والخصوصية، كما أنه لن يتم حفظ أي وسائط يتم إرسالها للدردشات المقفلة في معرض الهاتف.