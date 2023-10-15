مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تُطلق سبعة مشاريع مبتكرة في معرض جيتكس جلوبال 2023

في إطار مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق سبعة مشاريع مبتكرة تعزز ريادتها في التحول الرقمي وتدعم استدامة النمو الاقتصادي في دبي، تحمل هذه المشاريع شعار “الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي.”

مشروع التفتيش عن بُعد: يهدف إلى تيسير عمليات التفتيش وتسريع العمليات لدعم رؤية دبي الاقتصادية. مشروع تتبع حالة الشحنات: يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول إلى مرحلة الإفراج. مشروع أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي: يهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. مشروع برنامج زام: يعتمد التقنيات الحديثة لخطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين. مبادرة نَهام – الموظف الافتراضي: يقوم بالرد الذاتي على استفسارات المتعاملين بخدمات المؤسسة. مشروع بحر دبي: بوابة رقمية ذكية متخصصة في الترفيه البحري وخدمة الجمهور. مشروع المنارة الرقمية: معالجة تصاريح اليخوت الأجنبية الزائرة وتعديل بياناتها من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، على التزام المؤسسة بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لدعم الريادة في دبي وزيادة معدلات التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي، تعكس هذه المشاريع التزام المؤسسة بالتحول الرقمي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين بكفاءة.