ملخص ما تم الإعلان عنه في مؤتمر ابل 2021

احتوى مؤتمر آبل لعام 2021 على الكثير من المنتجات والخدمات الجديدة، حيث بدأ المؤتمر بإلقاء نظرة على النجاح الذي حققته خدمة Apple TV+ مع الإعلان عن أفلام ومسلسلات من المقرر صدورها خلال الفترة القادمة، ومن ثم توجه “تيم كوك” إلى الحديث عن سلسلة iPad الجديدة والإعلان عن جهاز iPad mini 2021 والذي لم يصدر العام الماضي ليعود هذا العام، ومن ثم توجه “كوك” نحو إطلاق الجيل السابع من ساعة Apple Watch والتي تم تحسينها بشكل كبير، وهذا بالتزامن مع الإعلان عن خدمة Apple Fitness+ الجديدة والتي لها علاقة بالرياضة والجيم وما إلى ذلك، تم اختتام المؤتمر بإطلاق سلسلة iPhone 13 الجديدة مع الكثير من المزايا والخصائص الجديدة.

أعمال فنية جديدة على Apple TV+

تم بدء المؤتمر بالحديث عن خدمة Apple TV+ وما قدمته خلال الفترة الماضية، وكانت تلك أبرز المعلومات:

فازت أعمال آبل الأصلية بأكثر من 130 جائزة من أصل 500 ترشيح في أقل من عامين. تم ترشيح 35 من أعمال آبل الأصلية لجائزة الإيمي لهذا العام، منهم 20 من نصيب فيلم Ted Lasso الذي حقق نجاح كبير. تم الإعلان عن أفلام ومسلسلات جديدة من المقرر عرضها الفترة المقبلة والذي من ضمنهم الموسم الثاني من مسلسل The Morning Show الذي سيتم عرضه يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر القادم.

الإعلان عن سلسلة iPad وiPad mini

تم الإعلان عن الـ iPad الجديد وتلك أهم المعلومات عنه:

حجم الشاشة يصل إلى 10.2 بوصة مما يجعله مناسب للأعمال والرسم وتدوين الملاحظات. تم وضع معالج Apple A13 Bionic وهو أسرع من معالج الإصدار السابق الذي كان A12. تم وضع نظام تشغيل iPadOS 15. يبدأ سعر iPad من 329 دولار أمريكي، أي 5,170 جنيه مصري، 1,233 ريال سعودي، 1,208 درهم إماراتي.

كما تم الإعلان عن الـ iPad mini وتلك أهم المعلومات عنه:

شاشة 8.3 بوصة، يعتبر أكبر من iPhone 13 Pro Max وأصغر من الـ iPad 10.2. يحتوي على معالج Apple A15 Bionic وهو نفس الموجود في سلسلة iPhone 13. يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية الواحدة. المدخل الخاص بالجهاز هو USB Type-C بدلًا من lightning الذي كان متواجد في جميع الإصدارات السابقة. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع.

الإعلان عن Apple Watch Series 7

تم الإعلان عن الجيل السابع من ساعة Apple Watch وتلك أهم المعلومات عنها:

تم تقليل حواف الشاشة بنسبة 40% لزيادة مساحة الرؤية، مما يمكنك الآن كتابة رسائل من خلال الساعة وإرسالها دون الحاجة للهاتف. تم زيادة إضاءة الساعة بنسبة 70%. زجاج الساعة مصنوع من الكريستال المقاوم للكسر. مقاومة الساعة للماء والغبار بشهادة IP6X. يتم شحن بطارية الساعة بشكل أسرع بنسبة 33% عن الإصدار السابق. متوفر 5 ألوان وهم: الأحمر والأزرق والأسود والأبيض والزيتي.

الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 13

تم الإعلان عن سلسلة iPhone 13 والتي تضم 4 هواتف iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، ومن أبرز المزايا السلسلة:

معالج Apple A15 Bionic المطور والذي يقدم أداء أسرع بنسبة 50% من المنافسين، والذي يقدم أداء في ألعاب مثل ببجي موبايل و فري فاير أسرع بنسبة 30% من المنافسين. شاشة من نوع Super Retina XDR OLED تقدم ألوان وأداء ممتاز جدًا، وتم تصنيعها من زجاج السيراميك المقاوم للخدش بالإضافة لمقاومتها الماء والغبار بمعمارية IP68، ودعمها لتردد 120 هيرتز لنسخ الـ Pro و Pro Max فقط. مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت لأقل نسخة، وتصل لـ 1 تيرا بايت لنسخ الـ Pro و Pro Max فقط. كاميرات ممتازة كعادة آبل، تقدم تجربة تصوير لا مثيل لها. دعم الشحن السريع بقوة 20 واط والذي يجعل شحن 50% من بطارية الهاتف يتم خلال 30 دقيقة فقط.

سعر سلسلة iPhone 13