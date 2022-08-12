لينوفو “Lenovo” تُحدد الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Lenovo Legion Y70

تعمل شركة Lenovo على إطلاق هاتفها الجديد “Lenovo Legion Y70” خلال شهر أغسطس الحالي، ويتمتع هذا الهاتف بمُميزات قوية غير مُتوفرة في العديد من الهواتف المُنافسة له، كما أنه يحتوي على قُدرات تصوير هائلة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية الوصول كبيرة سنعرف عليها عبر هذه الأسطر، إلى جانب تفاصيل ومواصفات هذا الجهاز وهي كتالي:

مُواصفات Lenovo Legion Y70





المعالج يأتي جهاز Lenovo Legion Y70 مع شريحة معالج Snapdragon 8 + Gen 1 مع معالج رسومات من نوع Adreno 730. الشاشة يأتي هاتف Lenovo Legion Y70 مع شاشة من نوع AMOLED، وهي تُدعم العديد من الميزات، وتأتي بمعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى HDR10 + ومقياس 6,6 بوصة.

الكاميرا في إعدادات الكاميرا، يتوفر هاتف Lenovo Legion Y70 على كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأولى أساسية بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 13 ميجابكسل، وهي مُتخصصة في التصوير بالعرض وهي تعمل بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الثالثة للتصوير العميق باستخدام فلاش LED وهي تدعم تصوير فيديو بدقة 8K، أما الكاميرا الأمامية، فهي مُتوفرة بدقة 16 ميجابكسل وتدعم تصوير HDR مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K. البطارية يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، وهي غير قابلة للإزالة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 78 وات.

الذاكرة بالحديث عن الذاكرة، يتوفر هذا الهاتف في عدة إصدارات، وأقل سعة من ذاكرة الوصول العشوائي الجهاز هي 8 جيجابايت وأعلى سعة من ذاكرة الوصول العشوائي هي 16 جيجابايت. نظام التشغيل يأتي هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم من نوع ZUI 13.

موعد إطلاق Lenovo Legion Y70

حددت الشركة موعد إطلاق هاتفها الجديد Lenovo Legion Y70 رسميًا للبيع في تاريخ 18 من شهر أغسطس 2022.