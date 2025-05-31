تقنية

لينوفو تطلق LP70 Pro سماعة الرأس اللاسلكية بشاشة تعمل باللمس

سمير زيادة

دخلت شركة لينوفو سوق سماعات الرأس اللاسلكية بابتكارٍ مذهل، حيث طُرحت سماعة الرأس الجديدة LP70 Pro مع علبة شحن مزودة بشاشة لمس ملونة وواجهة قابلة للتخصيص، طُرحت هذه السماعة، التي تلفت الأنظار بتصميمها وميزاتها، للبيع بسعرٍ يقارب 22 دولارًا أمريكيًا.

لينوفو تطلق LP70 Pro سماعة الرأس اللاسلكية بشاشة تعمل باللمس

لينوفو تعلن عن سماعات الرأس اللاسلكية LP70 Pro التي تعمل باللمس

يُمكن القول إن أبرز ما يُميز سماعة LP70 Pro هو شاشة اللمس الملونة المُثبتة على علبة الشحن، حيث تُحمل سماعات الرأس، تُتيح هذه الشاشة التحكم في الموسيقى، وإدارة المكالمات، وضبط المنبه، وضبط مستوى الصوت.

لينوفو تطلق LP70 Pro سماعة الرأس اللاسلكية بشاشة تعمل باللمس

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص واجهة الشاشة بخلفيات شخصية، هذه الميزة تجعل المنتج جذابًا للكثيرين، ليس فقط من الناحية التقنية، بل أيضًا من الناحية الجمالية، سماعات الرأس مزودة بمكبرات صوت من الجيل الجديد بقطر 13 مم.

تتوفر خمسة أوضاع صوتية مختلفة، تتكيف مع مختلف أنواع الموسيقى، من الجاز إلى الباس القوي، كما تهدف إلى توفير تجربة استماع أكثر شمولاً مع دعم الصوت بزاوية 360 درجة، وتستخدم تقنية بلوتوث 5.4 للاتصال، ما يوفر اتصالاً أسرع وأكثر استقرارًا.

فيما يتعلق بعمر البطارية، توفر كل سماعة ما يصل إلى 4 ساعات من الاستخدام، بينما تصل هذه المدة إلى 30 ساعة مع علبة الشحن بسعة 500 مللي أمبير/ساعة، ويُذكر أن العلبة تُشحن بالكامل في حوالي ساعة ونصف باستخدام منفذ USB-C.

سماعات LP70 Pro، بتصميمها شبه المفتوح، تُثبّت الأذن بشكل مريح، كما تُوفّر ميزة إلغاء الضوضاء عبر ميكروفون واحد.


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عن الكاتب:
سمير زيادة

سمير زيادة، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، مارست مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشؤون أخرى، والكتابة حولها.

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