لينوفو تسدل الستار عن مواصفات هاتفها الجديد Lenovo Legion Y70
كشفت شركة لينوفو عن عدد من الإعلانات التشويقية لهاتفها الجديد الذي ستطرحه يوم 18/ 8/ 2022 في الأسواق، موضحة أن هذا الإصدار يعد من أفضل هواتف الألعاب، ويدعى Lenovo Legion Y70، ولا شك أن هذا الإصدار الجديد سيكون منافسًا قويًا لباقي هواتف الألعاب بمجرد طرحه في الأسواق، وأوضحت الإعلانات العديد من مواصفات هذا الموديل الجديد.
مواصفات هاتف Lenovo Legion Y70
تتمثل مواصفات الهاتف الجديد فيما يأتي:
|الشاشة
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الكاميرا
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مميزات هاتف Lenovo Legion Y70
|جودة الصوت
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|الأوامر
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|الألوان
|الرمادي.
سعر هاتف Lenovo Legion Y70
لم تُعلن الشركة بعد عن السعر النهائي للإصدار الجديد في قبل طرحه في الأسواق، ومن المتوقع أن تعلن شركة لينوفو عنه خلال أيام قليلة، نظرًا لاقتراب موعد طرحه في المتاجر في يوم 18 أغسطس الجاري.