لينوفو تسدل الستار عن مواصفات هاتفها الجديد Lenovo Legion Y70

كشفت شركة لينوفو عن عدد من الإعلانات التشويقية لهاتفها الجديد الذي ستطرحه يوم 18/ 8/ 2022 في الأسواق، موضحة أن هذا الإصدار يعد من أفضل هواتف الألعاب، ويدعى Lenovo Legion Y70، ولا شك أن هذا الإصدار الجديد سيكون منافسًا قويًا لباقي هواتف الألعاب بمجرد طرحه في الأسواق، وأوضحت الإعلانات العديد من مواصفات هذا الموديل الجديد.

مواصفات هاتف Lenovo Legion Y70

تتمثل مواصفات الهاتف الجديد فيما يأتي:

الشاشة نوع الشاشة: AMOLED.

حجم الشاشة: 6.67 إنش.

معدل تحديث الشاشة: 144 هرتز.

واجهة المستخدم: ZUI 13. المعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

نظام التشغيل: Android 12.

شرائح: كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1.

جي بي يوم: 730 أدرينو.

يدعم استخدام شريحتي اتصال نانو في آن واحد.

شبكات الاتصال: 5G- LTE- CDMA2000- HSPA- CDMA- GSM. الذاكرة ذاكرة عشوائية: 16 جيجابايت.

سعة تخزين 512 جيجابايت، وسعتها UFS 3.1.

بالإضافة إلى 8 جيجا رام، و128 جيجا بايت. البطارية سعة البطارية: 5100 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع.

قوة الشحن: 68 واط.

عمر البطارية: 8 ساعات بعد الشحنة الواحدة، و35 ساعة تشغيل فيديوهات وموسيقى.

البطارية غير قابلة للإزالة. الكاميرا الكاميرا الأساسية ثلاثية.

الكاميرا الأولى (عرضية)، ودقتها 50 1.5 Mega بكسل.

الكاميرا الثانية (واسعة جدا)، ودقتها 13 Mega بكسل.

الكاميرا الثالثة (فائقة العمق)، ودقتها 2 Mega بكسل.

جودة الفيديو: 120f- 60- 30- 60fps/ 1080p- 4K- 30.

دقة الكاميرا السيلفي: 16 Mega بكسل، وتعمل بتقنية HDR.

جودة فيديو السيلفي: 8K @ 30fps- 240fps- 60fps- gyro-EIS.

مميزات هاتف Lenovo Legion Y70

جودة الصوت مكبر صوت ستيريو.

جاك: 3.5 ملم.

قوية وواضحة عن أي موديل آخر. الأوامر Bluetooth 5.2، بالإضافة إلى A2DP, LE.

Gps: مع نظام مزدوج مثل: QZSS, BDS, GALILEO, GLONASS, A-GPS.

USB من النوع C.

يدعم الراديو.

يتوفر به NFC.

البصمة.

البوصلة.

الدوران.

القرب.

التسارع. الألوان الرمادي.

سعر هاتف Lenovo Legion Y70

لم تُعلن الشركة بعد عن السعر النهائي للإصدار الجديد في قبل طرحه في الأسواق، ومن المتوقع أن تعلن شركة لينوفو عنه خلال أيام قليلة، نظرًا لاقتراب موعد طرحه في المتاجر في يوم 18 أغسطس الجاري.