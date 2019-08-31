أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع وزارة التموين tamwin.com دعم مصر لكافة خدماتها التى تقدمها للمواطنين ليكون حلقة الوصول بينها وبينهم بجانب تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في المؤتمرات الصحفية، ومن أبزر الأمور التى يبحث عنها المواطنين حاليًا تقديم تظلمات المستبعدين من المرحلة الرابعة بعد أن قررت الوزارة حذف وإلغاء البطاقات التموينية لمن يتجاوز راتبه 12 ألف جنيه الحد المسموح لاستحقاق الدعم، مشيرة إلي وجود قاعدة كاملة للبيانات الخاصة بالمواطنين من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا يتم حذف مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه، وإنذاره على “بون سحب الدعم السلعي والخبز”.

ننشر لكم طريقة تظلمات المستبعدين من المرحلة الرابعة عبر موقع وزارة التموين tamwin.com دعم مصر في هذا الموضوع بناءً على بحثكم عنه، بعد تصريح مستشار وزير التموين الدكتور عمر مدكور عن بدء المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم ضمن أسس ضبط منظومة التموين الجديدة.

تظلمات بطاقات التموين 2019

تستمر تظلمات بطاقات التموين 2019 حتى يوم الأحد المقبل على موقع دعم مصر بعد أن مدت الوزارة فترة التظلم لمدة 5 أيام لتكون النهاية 1 سبتمبر 2019، الخطوات على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني.

اختيار تظلمات عدالة.

كتابة الرقم القومي 14 رقم لصاحب البطاقة التموينية.

إدخال رقم البطاقة الذكية.

تحديد المحافظة التابع لها.

الضغط على عرض.

إضافة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

إضافة رقم هاتف محمول المكون من 12 رقمًا.​

لينك مباشر موقع وزارة التموين tamwin.com

وفرت وزارة التموين موقع دعم مصر الإلكتروني ليكون الموقع الرسمي المعتمد لها لمتابعة كافة إجراءات ضبط منظومة التموين الجيدة كما تمت عليه إضافة المواليد الجدد وتجرى عليه تظلمات بطاقات التموين بدلاً من الطرق التقليدية التى كان تعرقل سير عملية وصول الدعم لمستحقيه وتخلق زحام على مقرات مكاتب التموين المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.