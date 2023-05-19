لهواتف آيفون| إطلاق تطبيق ChatGPT من شركة OpenAI

في خطوة مُنتظرة بفارغ الصبر، أعلنت شركة “OpenAI” إطلاق تطبيق “ChatGPT” لهواتف آيفون اليوم الخميس، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى روبوت الدردشة الشهير والمعروف بصيته.

استجابة لملاحظات المستخدمين

في منشور على مدونتها، أعلنت الشركة الناشئة المدعومة بشدة من قِبَل عملاق التقنية الأمريكي مايكروسوفت، أنها استجابت لملاحظات المستخدمين حول استخدام ChatGPT أثناء التنقل. وبالتالي تم إطلاق تطبيق ChatGPT على نظام التشغيل “iOS”

تطبيق مجاني ويتيح مزامنة سجل المحادثات

أكدت شركة الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي أن تطبيق ChatGPT لنظام iOS مجاني ويتيح مزامنة سجل المحادثات عبر الأجهزة. وبالتالي يمكن للمستخدمين الدردشة عبر الويب ومتابعتها على هواتفهم الآيفون والعكس صحيح.

دعم الأسئلة الصوتية

أشارت OpenAI إلى أن تطبيق “ChatGPT” يتضمن نظام Whisper الذي تم تطويره بشكل مفتوح المصدر لتحويل الكلام المنطوق إلى نص، مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة صوتيًا.

امتيازات لمشتركي ChatGPT Plus

تضمنت الإعلانات التي أطلقتها الشركة أن مشتركي خدمة ChatGPT Plus المدفوعة سيحظون بامتيازات حصرية، حيث سيتمتعون بالوصول إلى إمكانيات نموذج اللغة الجديد الأحدث “GPT-4″، وسيكون لهم الوصول المبكر إلى الميزات الحديثة وأوقات استجابة أسرع، سواء على نظام iOS أو على الويب وبالإضافة إلى عدة مزايا أخرى.

شعبية كبيرة بين المستخدمين

يُذكر أن تطبيق ChatGPT هو أول تطبيق محمول رسمي لروبوت الدردشة الذي حقق شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث تمكن من جذب أكثر من 100 مليون مستخدم في وقت قصير بعد إطلاقه العام الماضي، مما أجبر صناعة التقنية على التكيف بسرعة والاستثمار في الجيل التالي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

التوسعات المستقبيلة لـ ChatGPT

في الماضي، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى “ChatGPT” عبر الإنترنت في موقع “OpenAI” الإلكتروني، بالإضافة إلى واجهة تطبيقات تُستخدم لإنشاء تطبيقات تابعة لجهات خارجية. سبق لمتجر التطبيقات (آب ستور) من آبل أن استضاف العديد من التطبيقات التي تستخدم روبوت الدردشة من “OpenAI”، ومع ذلك، لم يكن أي من هذه التطبيقات من إنتاج الشركة نفسها.

في إعلانها الأخير، أشارت “OpenAI” إلى أن تطبيق “ChatGPT” لنظام (آي أو إس) متاح حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وستتوسع إلى بلدان أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، أما بالنسبة لنظام التشغيل أندرويد الذي يحتل السوق الأساسي للهواتف الذكية، أكدت الشركة أنها ستقوم بإطلاق تطبيق خاص به قريبًا.

يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق ChatGPT المتاح على نظام (آي أو إس) بسهولة من خلال متجر آب ستور.