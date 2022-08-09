محدش هيحس بيك.. حزمة ثورية من تحديثات WhatsApp واتساب الجديدة يعلنها زوكربيرج اليوم

أعلن زوكر بيرج المالك لشركة ميتا عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، عن إطلاق واتساب WhatsApp لمجموعة من التحديثات الجديدة، وذلك استمراراً للتحديثات المستمرة التي يطلقها التطبيق الأول عالمياً بين الحين والآخر، ومن شأن التحديثات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم أن تقوم بتعزيز خصوصية المستخدمين، وتعطيهم مزيداً من الأمان، مع إمكانية منع المزعجين والمتطفلين من التواصل مع المستخدم.

تحديثات WhatsApp التي أعلنها زوكر بيرج اليوم

ووفق ما أعلن زوكر بيرج اليوم فإن المميزات الجديدة االتي سيتم إضافتها لمنصة واتساب، تتمثل في الخروج من الدردشات الجماعية دون أن يشعر بك أحد، ودون إخطار الجميع، وأشار مالك شركة ميتا إلى وجود مزايا أخرى، مثل تحديد من يمكنه رؤيتك أونلاين أثناء الإتصال بالإنترنت.

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كما تعمل منصة واتساب على إضافة ميزة ثالثة، ومن خلال هذه الميزة سيتمكن المستخدم من أخذ لقطة شاشة من الرسائل الخاصة به وإرسالها لمستخدمين آخرين، وأشار زوكربيرج إلى أن منصة التواصل الفوري واتس آب سوف تواصل عملها على حماية أمن وأمان المستخدمين والحفاظ على رسائلهم.

ويذكر أن واتساب قد طرح تحديثات أخرى في أحدث نسخ تجريبية له، ومنها إتاحة مسح الرسائل بطريقة مباشرة خلال أكثر من 48 ساعة من إرسالها، وذلك بدلاً من ساعة واحدة، كما يتيح الواتس الآن للنسخ التجريبية إخفاء رقم الهاتف وعدم تمكن جهات الإتصال من معرفته.